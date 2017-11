Jett fait la joie d’un petit habitant de Chengdu… pourquoi ?

Jett est paré au décollage ! Et c'est vers Chengdu en Chine que le petit avion déploie ses ailes. C'est dans ce pays que se trouve le plus vaste bâtiment du monde: le New Century Global Centre ! Dans une maison de la ville, Wen un petit chinois, est tout impatient de pouvoir voir les bébés pandas manger du bambou. Et ce qui est encore plus chouette, c'est de devoir les nourrir habillé en panda ! Malheureusement, Wen ne peut avoir cette chance car il n'a pas de déguisement... Et c'est à ce moment, que notre héros Jett intervient en livrant à l'heure un déguisement panda et faisant ainsi la joie du petit garçon. Retrouvez les épisodes de Super Wings sur TFOU du lundi au vendredi.