Jett apporte un vélo à Ruma au Bangladesh, qui vit sur une péniche avec sa mère. Jett lui apprend à conduire. Quand elle veut rentrer chez elle, la pluie se met à tomber et la route est inondée. Donnie vient et adapte le vélo pour qu'elle puisse rouler sur l'eau. Quand Ruma arrive à la maison, la péniche descend la rivière et les Superwings doivent la ramener.