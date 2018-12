Jett apporte des mitaines à Stig en Finlande, il souhaite construire le plus gros bonhomme de neige du pays. Lui et Jett créent une énorme boule de neige mais celle-ci échappe à tout contrôle. Ils décident alors de faire une autre boule de neige pour arrêter la première. Donnie vient à la rescousse et fabrique lui aussi une autre boule de neige pour arrêter la première. Tout cela finit par donner vie à un bonhomme de neige géant.