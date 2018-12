Katina de Santorin en Grèce demande une corde tressée. Elle veut jouer au train avec ses amis et aller au sommet de l'île pour regarder le coucher du soleil. Malheureusement, elle et son amie se disputent pour savoir qui devient le chef d'orchestre et la corde se casse. Jimbo envoie Donnie et le chariot à bagages Roy. Donnie construit des pistes et Roy devient un train et emmène tout le monde au sommet de la montagne.