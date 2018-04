Super Wings, Paré au décollage! - L'Express du Far West

Jett doit livrer un colis à Susanna, dans le Wyoming, aux Etats-Unis. Susanna est le nouveau shérif du parc à thème autour du western que dirige son oncle, et elle attend son lasso pour que sa tenue soit complète. En faisant visiter le parc à Jett, elle voit que Klickety Kate, la locomotive à vapeur, tousse beaucoup à cause de la fumée. Jett fait appel aux Super Wings pour la faire passer à l'énergie solaire. Mais cela fonctionne trop bien, et Klickety Kate s'emballe… heureusement que les Super Wings sont toujours là et que Susanna est un shérif plein d'initiatives!