Super Wings, Paré au décollage! - Un nichoir barcelonais

Jett part livrer un colis à Martha qui habite Barcelone, elle aime beaucoup le bricolage et particulièrement recycler des vieux objets pour en faire des oeuvres d'art. Jett aide Martha à réaliser un nichoir en matériaux recyclés mais il attire beaucoup d'oiseaux, ils faut donc en construire un plus grands et pour cela il faut beaucoup de matériel. Les Super Wings vont aider Martha à collecter des vieux objets et à construire son grand nichoir.