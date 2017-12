Super Wings, Paré au décollage! - Un noël sans neige

Jett s'envole pour l'Australie livrer un colis à Nicole qui vit à Sydney. C'est Noël et Nicole demande de l'aide à Jett pour décorer son salon et accrocher les bas de Noël qu'elle vient de recevoir. Ensemble ils vont attendre le Père Noël qui est arrive bien fatigué avec son traîneau cassé et ses rennes épuisés par la chaleur, car c'est l'été en Australie. Les Super Wings vont donc prendre le relais et essayer de distribuer tous les cadeaux aux enfants.