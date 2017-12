Jett part pour Cracovie en Pologne apporter un colis pour Emilia. Il s'agit d'un déguisement de chevalier pour Emilia et son lézard pour défiler lors de la parade des dragons qui est une fête typique en Pologne. Jett et Emilia partent avec un robot dragon pour défiler mais le lézard d'Emilia se met à faire n'importe quoi dans le dragon pour attraper une mouche, et du coup le dragon n'est plus du tout sous contrôle...