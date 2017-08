Les Super Wings sont maintenant sur TFOU : découvrez le trailer de la saison 2 !  

Super Wings, paré au décollage ! Super Wings est une série d'animation autour de Jett, un petit avion rouge, qui parcourt le monde avec ses amis les Super Wings pour livrer des colis aux enfants. Pour chacune de ses livraisons, Jett va rencontrer des difficultés et faire appel à un ou plusieurs de ses amis Super Wings, dont chacun a une particularité, pour l'aider dans sa mission et résoudre ainsi ensemble les problèmes rencontrés. Chaque épisode se passe dans un pays différent où les Super Wings vont à la rencontre des populations locales et en tirent des enseignements sur la culture du pays, ses us et coutumes, ses spécialités culinaires et apprennent même quelques mots dans la langue officielle du pays. Très ludique, cette série préscolaire, véhicule des valeurs très positives comme l'amitié, la force du groupe, la résolution de problèmes et la diversité culturelle.