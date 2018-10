Super Wings - Sauvetage en montagne

Jett se rend dans les Alpes suisses pour livrer un colis à Lena. Il s'agit d'un tonnelet pour son bébé Saint-Bernard. Le père de Lena, qui est sauveteur, propose à Jett de venir voir son camp de base tout en haut de la montagne. Jett et Lena prennent alors un train touristique, prénommé Hans, qui grimpe jusque là. Mais à cause du brouillard, Hans se trompe d'aiguillage et finit par dérailler. Jett décide de faire appel aux Super Wings, mais son télé-communicateur est cassé! Lena fait alors du yodel pour appeler à l'aide.