Les Mini Héros - Les mini-héros remontent le temps

Les mini-tortues partent empêcher les accolytes de Schroeder de voler un cristal précieux qui pourrait avoir une grande puissance et être dangereux si il était mis dans de mauvaises mains. Les tortues récupèrent l'acronyte et s'en servent pour alimenter le nouveau véhicule crée par Donatelo mais tout ne se passe pas comme prévu et nos héros se retrouvent à l'époque de la préhistoire où ils vont devoir affronter des dinosaures et de terribles créatures...