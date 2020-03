1 semaine pour sauver mon couple du 13 mars 2020

Ils sont en couple, ils s’aiment et pourtant aujourd’hui, ils ne se comprennent plus ! Jalousie excessive, infidélité, problèmes intimes…Ces couples sont dans l’impasse, mais aujourd’hui ils ont décidé de se donner une ultime chance en faisant appel à notre love coach : Lucie Mariotti. Forte de 10 ans d’expérience, elle va se rendre chez eux, et tenter de leur donner une semaine pour leur offrir un nouveau départ amoureux. Entre le visionnage de ce que pense leur entourage, les coachings coup de poing solo, le coaching électrochoc de couple, les couples auront toutes les cartes en main pour reprendre les commandes de leur vie et repartir sur de bonnes bases.Comment Lucie arrivera t-elle à raviver la flamme? Arriveront-ils à prendre un nouveau départ? Ce qui est sûr, c'est qu'à l'issue de la semaine, les couples repartiront avec des clés !