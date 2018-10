10 couples parfaits 2 - Lorenzo et Jessica dans la Love Machine, Nicolas recadre Noée : le résumé de l'épisode 15

Par C.A | Ecrit pour TFX |

Dans l’épisode 15 de 10 couples parfaits, deux célibataires vont tenter l’expérience de la Love Machine. Lorenzo et Jessica vont enfin savoir s’ils sont un match parfait. Aussi, la tension est montée d’un cran entre Noée et Nicolas, qui ne souhaite pas qu’elle parte à la conquête de son match parfait.

Noée et Nicolas, c'est déjà la fin ?

Leur relation pourrait se terminer aussi vite qu’elle a commencé. Et pour cause, Noée, vexée d’apprendre que Nicolas avait un faible pour Daisie, son match parfait potentiel, a décidé de partir à la recherche de son match parfait. Mais le candidat n’apprécie pas. "Noée, si elle commence à la jouer comme ça, je vais aller la voir calmement, gentiment, et je vais lui mettre un stop. Et tout au long de l’aventure je vais la zapper",confie-t-il. Noée va-t-elle préférer le jeu à Nicolas ?





Lorenzo et Jessica, match parfait ?

Lorenzo et Jessica vont, ensemble, faire leur première expérience dans la Love Machine. Les deux candidats, qui ont récemment rompu, se pensent malgré tout match parfait. Jessica et Lorenzo sont inquiets, et surtout, ils ont hâte de savoir s’ils se correspondent. A la grande surprise de tous, ils ne sont pas faits l’un pour l’autre. Le résultat va-t-il avoir des répercussions sur leur relation ?