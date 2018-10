10 couples parfaits – Noée humiliée par Nicolas, 3 matchs parfaits identifiés : le résumé de l’épisode 16

Par C.A | Ecrit pour TFX |

Que s’est-il passé dans l’épisode 16 de 10 couples parfaits 2 ce vendredi 12 octobre ? On vous propose de (re)voir les meilleurs moments !

Dans l’épisode 16 de 10 couples parfaits 2, les couples sont en crise. Plus rien ne va entre Hilona et Illan, idem pour Noée et Nicolas. Aussi, ce vendredi 12 octobre s’est déroulée la troisième cérémonie des couples. Au total, trois matchs parfaits ont été identifiés.

Noée et Nicolas : le clash en pleine cérémonie

Lors de la cérémonie des couples, Nicolas rapporte à Elsa Fayer la semaine passée dans la villa. Ce dernier avoue avoir été extrêmement "déçu" de Noée et l’accuse d’aller voir ailleurs. "Je pense qu’elle a fait le tour de tous les garçons", dit-il. Face à ces propos, Noée se défend : "Je ne papillonne pas, j’apprends juste à découvrir les gens." La réconcilliation entre les deux candidats ne semble pas d'actualité...





Hilona amoureuse d’Illan ?

Depuis son arrivée dans l’aventure, Hilona a littéralement craqué sur Illan. Sauf que ce dernier lui en fait voir de toutes les couleurs et pour la rendre jalouse, il a décidé de se rapprocher de Noée. Mais ce petit jeu ne fait pas rire la jeune femme qui n’a qu’une envie, "le gifler". Illan souhaite se faire désirer et pense qu’Hilona commence à tomber amoureuse de lui. La candidate met fin à cette discussion, le moral au plus bas.





Trois matchs parfaits identifiés

Les candidats ont participé à leur troisième cérémonie des couples. Comme la semaine passée, trois couples parfaits ont été identifiés, en comprenant Max et Anastassia, déjà en lune de miel. Les candidats sont stupéfaits, ils ne s’attendaient pas à un tel résultat. Elsa Fayer tire la sonnette d’alarme : "Ce n’est pas normal", lâche-t-elle.