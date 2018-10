10 couples parfaits – les 3 infos à retenir de l’épisode 25

Par C.A | Ecrit pour TFX |

Quels ont été les moments forts de l’épisode 25 de 10 couples parfaits 2, diffusé ce jeudi 25 octobre sur TFX ? On vous fait un petit résumé !

Entre Tom et Mélanie, la température grimpe

Mélanie l’a dit plusieurs fois, elle n’aime pas le romantisme. Enfin, seulement lorsque le garçon en face d’elle ne lui plaît pas. En rendez-vous romantique avec Tom, il s’avère que cette dernière n’est pas totalement insensible à son charme. Mélanight propose alors à son camarade de lui peindre le corps… Une séance de body painting assez hot pour les deux célibataires.





Hilona et Sergio testent la love machine

Hilona et Sergio pensent être un match parfait. Au grand désespoir de Marilou, la chérie de Sergio. Mais le jeu passe avant tout et les deux candidats souhaitent que la vérité soit révélée, une bonne fois pour toute. Sergio et Hilona sont stressés et attendent le verdict avec impatience… Vont-ils rejoindre leurs camarades déjà en lune de miel ?





Illan, cœur d’artichaut

Décidément, Illanjette son dévolu sur (presque) toutes les candidates de la maison. Après Hilona, Célia et Noée, voilà que le jeune homme s’intéresse de plus près à Inès qui elle, n’a encore craqué pour aucun garçon. La célibataire va-t-elle succomber au charme d’Illan ? Cela ne semble pas prêt d’arriver…