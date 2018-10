10 couples parfaits – les 3 infos à retenir de l’épisode 26

Par Chloé Testot Ferry | Ecrit pour TFX |

Que s’est-il passé dans l’épisode 26 de 10 couples parfaits 2 ? On vous propose de (re)voir les meilleurs moments !

Quels ont été les moments forts de l’épisode 26 de 10 couples parfaits 2, diffusé ce vendredi 26 octobre sur TFX ? On vous fait un petit résumé !

Anastassia s’attire les foudres de Daisy

En pleine cérémonie des couples, Max et Anastassia, déjà en lune de miel, ont rejoint leurs camarades. Au moment de passer au scanner, Max fait une déclaration à son match parfait. Seulement, celle-ci se montre assez réticente et refuse de l’embrasser devant les autres candidats. Ces derniers n’en reviennent pas, surtout Daisy, qui lâche haut et fort qu’Anastassia n’est pas une fille pour Max.

Entre Mélanie et Inès, c’est la guerre assurée

Les deux jeunes femmes ne se supportent pas. En pleine cérémonie des couples, Inès dévoile le prénom du garçon qui, selon elle, est son match parfait. A la grande surprise de tous, elle choisit l’ex de Mélanie, Tony. La blonde au tempérament de feu n’en revient pas. "Je trouve ça pitoyable" , lance-t-elle. Inès va-t-elle éviter un énième clash ?





Cérémonie de mi-parcours : où en sont les candidats ?

Il s’agit de la cinquième cérémonie des couples. Les 21 candidats ont atteint la moitié de l’aventure. Et pour le moment, seulement deux duos parfaits ont été trouvés. Il s’agit de Stella/Jérémy et Max/Anastassia. Les candidats ont un peu perdu espoir mais espèrent, tout de même, que plus de trois faisceaux lumineux vont s’allumer. Leur souhait va-t-il être exaucé ?