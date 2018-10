10 Couples parfaits – Dîner romantique, date privé et réconciliation : les 3 infos à retenir de l’épisode 23

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

Un nouvel épisode de 10 Couples parfaits a été diffusé mardi 23 octobre. Vous l’avez raté ? Pas de panique, voici les trois informations marquantes de l’épisode 23 à revoir en replay sur MYTF1.

1) Illan sort le grand jeu à Noée

Illan est bien décidé à conquérir le cœur de Noée. Pour la séduire, il a organisé un dîner romantique au bord de la piscine. Pétales de roses, petit plat préparé avec soin, vue sur la mer… Le Don Juan de l’aventure a sorti le grand jeu ! Il a même fait appel à Lorenzo et Tom pour que personne ne vienne perturber le repas. Mais c’était sans compter sur Jessica, Mia, Daisy et Mélanie qui ont voulu venger Hilona ! Malgré cela, Noée semble conquise. "J’ai passé un agréable moment avec lui, si c’était à refaire, je le referai", déclare-t-elle.

2) Date privé entre Hilona et Sélim

Sélim et Hilona ont été choisi pour partir en date privé à l’issue de l’assemblée des garçons. "Je revis !", lâche la jeune femme en quittant la villa. Loin des tensions avec Illan, les deux amis boivent un verre dans un très joli cadre et en profite pour discuter sur leur potentielle compatibilité. Verdict : ils sont probablement matchs parfaits. Mais Hilona pointent du doigt leur fort caractère respectif… Elle pense que Sergio pourrait davantage être son match.

3) Les explications entre Sélim et Mia

Après leur dispute, Sélim et Mia ne se parlaient plus. Pendant la soirée années folles, la jolie Belge – poussée par ses copines dont Hilona et Jessica – décide de faire un premier pas vers Sélim. Les deux amoureux finissent par se réconcilier et officialisent même leur relation avec un baiser ! Un nouveau couple vient de se former dans la villa.