10 couples parfaits - Emma clashe Lorine, Chani embrasse Thomas… Le résumé de l’épisode 6

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

“J’suis pas ta gadji, la paillotte !”

Lors de la cérémonie, Steevy s’est fait prendre à son propre piège. Celui qui se revendique être le stratège de la maison, a été mis à l’écart par Stéphane et Emma. Très énervé, Steevy critique violemment le physique de son rival. Emma entre dans une colère noire et Lorine décide de s’en mêler. C’est le clash !

Charlène & Ted officialisent leur relation !

Lors de la première cérémonie des couples, Charlène a choisit Ted. Pour la remercier, ce dernier lui a offert un baiser surprise devant toute l’assemblée. Mais que signifie ce baiser ? Les deux s’isolent pour débriefer. Avec ce baiser, Ted a posé une option sur Charlène. Elle est réservée ! Mais la question de sa belle est claire : “couple ou pas couple ?”. Ted renouvelle son baiser en confirmant “couple”. “A la base je suis venue pour jouer et je me retrouve en couple,” s’étonne la jeune femme mais ce n’est pas pour lui déplaire.







“Il est tout ce que j’attendais chez un homme”

Plus tôt dans la journée, Thomas et Chani ont échangé leur premier baiser. Plus complices que jamais, ce sont eux que les filles ont choisi pour partir en date. Un choix qui n’a pas été validé par les garçons. Selon eux, Thomas et Chani se connaissent déjà et secrètement, ils sont déjà en couple. Mais ce date pourrait confirmer leur rapprochement… Au restaurant, les deux tourtereaux profitent à fond de ce moment à deux. “Il est tout ce que j’attendais chez un homme. Ça paraît dingue ce qu’il se passe,” confie la jeune célibataire.







Soirée révélation dans l’épisode 7 de 10 couples parfaits

Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits 2 : Chani et Thomas officialisent leur couple auprès des autres célibataires. Antoine et Julie décident de suivre le mouvement ! Nouveau date challenge au programme : qui sera le prochain duo à remporter un date ?







10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1.