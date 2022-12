10 Couples parfaits : EXCLU – Quentin : « Je ne suis plus en couple avec Yamina »

Dans 10 couples parfaits, Quentin et Yamina formaient un couple solide. Mais, aujourd’hui, les deux amoureux ne sont plus ensemble. Pour MYTF1, le jeune homme a donné des détails sur cette rupture. L’occasion aussi pour lui de tirer un bilan de son aventure.

Tu as bien vécu le fait d’être loin des tiens ?

Oui, très bien. Au début je pensais que ça allait être dur mais après c’était cool et j’avais presque envie de rester à vie. J’étais trop bien là-bas, je m’entendais bien avec tout le monde, avec Yamina c’était le feu (sic), c’était comme une grande colonie, donc j’aurais aimé que ça dure plus longtemps.

Comment as-tu réagi en apprenant le nom de ton vrai match ?

Je n’ai pas compris sur le moment puisque j'ai demandé une fille qui était tout sauf une princesse. Peut-être que sur certains points on a la même vision des choses avec Iris, mais pas sur tout. Et aujourd’hui encore, parfois, je m’interroge sur mon match (rires).

Tu es un grand joueur. Est-ce que ça t’ennuie quand tu vois des candidats ne pas jouer le jeu ?

Au début ça m’a surpris, 10 couples c’est un jeu collectif mais vers la fin, certains hommes de la villa ne jouaient plus le jeu. Donc au début ça m’énerve, alors qu’à la fin, je ne disais plus rien.

Dans le jeu, tu t’es mis en couple avec Yamina, est-ce un choix assumé ?

Oui, je suis vraiment tombé amoureux de Yamina dans le jeu, je ne regrette pas du tout ! Dans le jeu, l’un comme l’autre avaient peur que la distance vous sépare…

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Aujourd’hui, je ne suis plus avec Yamina. On s’est vus plusieurs fois à notre retour en France. On garde contact, puisque de temps en temps nous nous appelons, on prend de nos nouvelles, mais on n’est plus ensemble.

Qui revois-tu à l’extérieur ?

Je revois David, Tom, Mathieu, Sarah. Et quand je monte sur Paris, je vois Ingrid. Quel est le souvenir le plus fort de ton aventure ? Je pense que c’est le flyboard, un grand moment !