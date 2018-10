10 couples parfaits – Illan en date avec Célia, Hilona pète un câble !

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Précédemment dans "10 couples parfaits", entre Max et Anastassia, le premier couple de la villa, l’histoire d’amour a tourné court. Pendant la première cérémonie des couples, Illan a surpris tout le monde en embrassant Hilona, n’hésitant pas au passage, à décevoir Célia. Mais pour Illan, tout se complique avec le date challenge placé sous le signe du massage. Le célibataire doit masser Célia et met beaucoup de cœur à l’ouvrage en touchant les fesses de la jeune femme. Comment va réagir Hilona en l’apprenant ?

En attendant de le savoir, Inès se venge pour sa copine en offrant un massage très musclé à Illan. Célia et Max sont les deux grands vainqueurs de ce challenge et peuvent maintenant choisir avec qui partir en date. La jeune femme choisit Illan et ne va pas tarder à s’attirer les foudres d’Hilona. "Elle, je vais lui en mettre plein la gueule parce qu’elle le mérite et qu’elle ne le refera plus après ça. Par contre, il va s’en prendre encore plus qu’elle ! J’ai vraiment hâte qu’ils arrivent," balance la jeune femme qui rêve de voir les deux se faire manger "par tous les requins blancs de la terre".

Pour l’heure, nos célibataires partis en date sont bien loin de se douter de ce qu’il se trame à la villa et Célia n’a pas dit son dernier mot. Max lui, a décidé de partir en date avec Anastassia. Au programme : après-midi jet-ski et mise au point sur leur relation ! "T’es la plus belle rencontre pour moi dans cette aventure". Le surfeur romantique se livre à cœur ouvert à sa belle qui elle, n’a toujours pas changé d’avis. Elle ne veut pas se mettre en couple !

Pour Illan et Célia, c’est l’heure du tête à tête. La jeune femme a très mal pris le fait qu’il lui mette une fessée mais lui pardonne très vite pour reconquérir son cœur. "J’aimerai bien être avec toi," lui avoue-t-elle. Au retour de leur après-midi jet-ski, Célia est de suite interpellée par Hilona. Un clash explose dans la cuisine et très vite, les deux femmes sont séparées. Maintenant, c’est au tour d’Illan d’avoir le droit à son petit recadrage ! "Elle me fait peur," confie ce dernier qui se réfugie derrière l'excuse classique de ses "potes". "L’histoire entre toi et moi, c’est terminé," lui balance Hilona qui semble avoir déjà tiré un trait sur le Don Juan de la maison. Ce dernier tente de se rattraper en lui faisant des excuses publiques. Est-ce que cela sera suffisant ?

A la villa, il est temps de voter pour savoir qui des deux couples partis en date, ira dans la love machine. Leur choix se porte presque sans surprise sur Max et Anastassia. La première love machine a été un échec et ils espèrent cette fois, avoir trouvé un couple parfait. La réponse ? Demain dans l’épisode inédit de "10 couples parfaits – Saison 2" sur TFX à 18h25.