10 couples parfaits - La saison 3 débarque le 1er avril sur TFX : découvrez les premières images exclusives !

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX

L'émission 10 couples parfaits est de retour ! Après deux saisons particulièrement riches en émotions, le troisième volet débarque très bientôt sur vos écrans. Comme l'année dernière, 21 nouveaux célibataires compatibles : 10 femmes et 11 hommes qui ne se connaissent absolument pas mais qui sont fait l’un pour l’autre. Ces derniers auront un seul objectif : identifier leur âme sœur et composer les 10 nouveaux couples parfaits malgré de nombreuses possibilités.

21 nouveaux célibataires à la recherche de l'amour

Dans une superbe villa, les couples vont apprendre à se connaître et évoluer ensemble. A la fin du jeu, ils pourront ainsi repartir avec un double gain : l’amour et la somme de 200 000 euros… Ou tout perdre s’ils n’y parviennent pas. Chaque célibataire trouvera-t-il son "âme sœur" ? Sauront-ils écouter leur cœur et faire les bons choix ? Vont-ils privilégier les sentiments au jeu ?

Entre amour et stratégies, rendez-vous amoureux et soirées entre célibataires, suivez l’aventure unique de ces 20 célibataires prêts à tout pour découvrir leur match parfait. A partir du 1er avril, 17h55 sur TFX.