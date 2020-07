10 couples parfaits, saison 4 : 20 nouveaux célibataires débarquent le 17 août sur TFX

La nouvelle saison de « 10 couples parfaits » arrive le lundi 17 août, à 18h00 sur TFX.

C’est reparti pour une nouvelle saison de 10 couples parfaits sur TFX ! Dans une superbe villa de Las Terenas en République Dominicaine, les célibataires vont apprendre à se connaître et évoluer ensemble. A la fin du jeu, ils pourront ainsi repartir avec un double gain : l’amour et l’argent. En effet, si les célibataires démasquent les 10 couples parfaits, ils repartiront avec la somme de 200.000€ à se partager.

Au casting

Dix garçons dont certains que vous connaissez sûrement déjà ! Cette saison, retrouvez Adrien, Alcaraz, Allan, Bryan, Marin et Seby Daddy prêts à tout pour trouver l’amour. Ils feront équipe avec Anthony, Khephren, Krys et Vincent. Côté filles, elles seront également dix célibataires à intégrer l’aventure. Elles n’en sont pas à leur première télé et pourtant elles sont toujours des cœurs à prendre… Dita, Anissa, Maïssane, Mélanie et Kellyn se prêteront au jeu de 10 couples parfaits. Vous découvrirez également Carla, Léa-Mary, Eva et Safia, des jeunes femmes au caractère bien trempé.

Découvrez les portraits des 10 hommes célibataires

Découvrez les portraits des 10 femmes célibataires