10 couples parfaits, saison 4 : Découvrez les portraits d’Adrien, Seby Daddy, Bryan, Alcaraz, Allan et les autres célibataires

Avant de découvrir leurs aventures dans la saison 4 de « 10 couples parfaits », faites connaissance avec les dix garçons célibataires.

Adrien – 25 ans - PARIS

Caractère : Séducteur, attachant, drôle, prétentieux assumé, sportif

En amour : Malgré ses nombreuses conquêtes, Adrien n’a connu que 2 fois l’amour de ses 17 à 20 ans. Dans le passé, il a été infidèle et le regrette aujourd’hui. Dans le jeu : Il cherche sa muse. Adrien ne perd pas espoir de changer et de bien faire les choses s’il rencontre l’amour au cours de cette expérience.

Alcaraz – 23 ans - PARIS / LOS ANGELES

Caractère : Grand séducteur, sentimental, impulsif, sensible, généreux

En amour : Fraîchement séparé de Kellyn, il veut se réconcilier avec l’Amour. Ses parents sont mariés depuis plusieurs années, pour lui ce sont des exemples. Dans le jeu : Il est là pour gagner et se réconcilier avec l’Amour. Son match parfait devra correspondre aux attentes de sa famille : une fille authentique, fidèle et avec des valeurs.

Allan – 22 ans - MARSEILLE

Caractère : Bon vivant, attachant, esprit d’équipe, très famille

En amour : Allan est le cousin de Kevin. Il séduit grâce à son humour. Il ne suit pas le schéma de sa famille : mariage et enfants. Il a connu l’amour qu’une seule fois. Fidèle en amour, il aime les femmes avec du caractère et du tempérament. Dans le jeu : Il souhaite enfin pouvoir trouver une fille avec qui se poser

Bryan – 22 ans - LOS ANGELES / PARIS

Caractère : Sensible, attachant, bout en train, aime jouer au Bad boy mais au fond se cache un cœur sensible.

En amour : En véritable cœur d’artichaut, Bryan tombe très vite amoureux. Il a le cœur brisé depuis sa séparation avec Dita, qu’il va retrouver dans l’aventure. Dans le jeu : Comme son grand frère Seby Daddy, il cherche l’Amour et surtout à trouver celle qui lui redonnera confiance aux femmes.

Marin – 29 ans - COSTA RICA

Caractère : Séducteur, poly-amoureux, vagabond de l’amour, fin psychologue

En amour : Il cherche le coup de foudre physique et mental. Il cherche une femme intelligente et veut apprendre avec elle. Marin aime qu’une femme lui prouve qu’il a tort… Il les connait par cœur, elles n’ont pas de secret pour lui. Dans le jeu : Stratège de l’aventure, il est là pour trouver les matchs et gagner.

Seby Daddy – 27 ans – MIAMI / PARIS

Caractère : « Show man », hyperactif, joueur, aime faire rire la galerie, aime tout contrôler.

En amour : Seb est souvent déçu en amour. Selon lui, les filles sont intéressées par son argent, et aujourd’hui avec sa notoriété, il est encore plus méfiant. Il ne sait pas si les femmes s’intéressent à lui avec sincérité. Dans le jeu : Il cherche l’amour et surtout, il se sent prêt à vivre le grand Amour. Il est prêt à sacrifier l’argent. Il va retrouver ses deux ex : Eva et Lea Mary.

Anthony – 27 ans - CANNES

Caractère : Généreux, persévérant, impatient, flatteur professionnel

En amour : Anthony recherche le grand Amour, LA femme de sa vie pour fonder une famille. Dans le jeu : Il est là pour gagner et si possible trouver l’amour

Khephren – 28 ans - BORDEAUX

Caractère : Il est beau et il le sait ! Authentique, a toujours raison, grand cœur

En amour : Une relation passionnelle lui a brisé le cœur. Dans le passé, son ex l’a quitté pour un autre. Depuis il ne donne pas sa confiance facilement. Dans le jeu : Il cherche l’Amour sans oublier le jeu

Krys - 23 ans - BORDEAUX

Caractère : Romantique, sensible, séducteur dans l’âme, indépendant

En amour : Il enchaîne les relations, il n’a toujours pas trouvé la femme avec qui il pourrait faire un bout de chemin. Sa dernière relation a duré 3 ans. Dans le jeu : Il privilégie l’amour avant tout

Vincent – 23 ans - PARIS

Caractère : Hyperactif, séducteur, grand tchatcheur, drôle, capricieux.

En amour : Aujourd’hui, Vincent a du mal à se poser en couple. Il a eu une seule relation importante qui a duré 6 ans mais qui l’a fait souffrir. Il l’a trompé et le regrette... De par son métier, il côtoie des filles tous les soirs. Le physique est très important pour lui, plus que le mental. Dans le jeu : Il privilégie l’amour sans en oublier malgré tout le jeu.

