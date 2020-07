10 couples parfaits, saison 4 : Découvrez les portraits d’Anissa, Dita, Maïssane, Kellyn, Mélanie et les autres célibataires

Avant de découvrir leurs aventures dans la saison 4 de « 10 couples parfaits », faites connaissance avec les dix filles célibataires.

Anissa – 24 ans - PARIS

Caractère : Franche, fausse timide, tigresse, sensible

En amour : Elle cherche l’amour d’une vie. Célibataire depuis toujours, elle n’est jamais en couple. Elle dit être difficile, elle n’est pas démonstrative et n’a jamais dit « je t’aime ». Dans le jeu : Elle privilégie le jeu, mais elle pourrait se laisser surprendre par ses sentiments

Dita – 20 ans – PARIS/BELGIQUE

Caractère : Généreuse, spontanée, indépendante, elle adore les potins.

En amour : Passionnée, elle a connu l’amour seulement 2 fois. Elle recherche un homme qui s’assume, charismatique et généreux. Elle va retrouver son ex, Brian pour lequel elle a toujours un faible …Dans le jeu : Elle vient pour le jeu mais elle veut se laisser surprendre par l’amour.

Kellyn – 20 ans - MONACO

Caractère : Pétillante, franche, sensible, jalouse

En amour : Kellyn est une sprinteuse en amour. Lorsqu’elle aime, elle fonce quitte à se brûler les ailes. Elle intègre l’aventure fraîchement célibataire et va retrouver son ex, Alcaraz. Dans le jeu : Joueuse, quelle carte privilégiera-t-elle : l’amour ou l’argent ?

Maissane – 23 ans - MARSEILLE

Caractère : Drôle, franche, séductrice, elle aime faire la fête

En amour : Amoureuse une seule fois, elle aime jouer de son physique pour déstabiliser les hommes tout en gardant le contrôle. C’est elle qui drague plus qu’elle ne se fait draguer. Elle recherche un homme « macho », intelligent et mise sur l’esprit plutôt que le physique. Dans le jeu : Considérée comme la plus stratège, c’est le « le cerveau » avec un QI supérieur à 147. Elle recherche l’amour.

Melanie – 26 ans - LYON

Caractère : Séductrice, caméléon, jalouse

En amour : Ses histoires d’amour se sont toujours mal finies : quittée ou trompée. Mélanie s’est créée une carapace de croqueuse d’hommes mais en réalité elle aspire à vivre une histoire d’amour passionnelle. Dans le jeu : Stratège et joueuse, elle souhaite trouver l’amour dans l’aventure en rencontrant son match parfait.

Carla – 19 ans - NICE

Caractère : Pétillante, peste, drôle, capricieuse

En amour : Séductrice, elle aime profiter de la vie sans réfléchir au lendemain. Dans le jeu : Elle voudrait trouver l’homme qui lui fera oublier ses relations passées.

Eva – 23 ans - PARIS

Caractère : Spontanée, drôle, multi-facettes : femme fatale, garçon manqué

En amour : Une relation avec un pervers narcissique l’a vaccinée contre l’Amour. Depuis cette relation, Eva a du mal à croire au grand Amour ! Elle se demande si cela existe et fuit l’Amour par peur de souffrir. Dans l’aventure, elle va retrouver Seb, son ex. Dans le jeu : Elle participe à cette aventure pour l’argent.

Lea Mary – 22 ans-ANNECY/ MIAMI

Caractère : Impulsive, jalouse maladive, peste

En amour : Elle a eu le cœur brisé suite à une rupture récente dont elle ne s’est jamais remise. Elle va retrouver son ex, Seb. Dans le jeu : Elle souhaite trouver l’Amour. Elle cherche un homme fidèle, respectueux et qui prend des initiatives.

Orélie – 25 ans – PARIS / TEL AVIV

Caractère : Fonceuse, pile électrique, « la bonne copine »

En amour : Amoureuse de l’Amour, Orélie voyage beaucoup et se lasse vite des hommes. Elle a des coups de foudre tous les jours. Sa seule histoire d’amour a duré 4 ans. Dans le jeu : Elle est motivée à remporter le gain et trouver l’Amour serait la cerise sur le gâteau. Elle recherche son diamant brut.

Safia – 33 ans - PARIS

Caractère : Romantique, volcanique, fidèle en amitié et en amour, rancunière

En amour : Safia est la sœur de Milla. Elle est fleur bleue en amour. Elle a aimé qu’une seule fois dans sa vie et c’était il y a 5 ans. Depuis, aucun homme ne l’a faite vibrer. Safia souhaite qu’un homme la considère telle une princesse. Elle aime les grands bruns, drôles et charismatiques.Dans le jeu : Elle souhaite trouver l’Amour au cours de cette aventure : un homme galant avec des valeurs et des bonnes manières.

