10 couples parfaits, saison 4 : Interviews des 10 filles célibataires

Nous avons posé 4 questions aux dix filles célibataires de cette nouvelle saison de 10 couples parfaits bientôt sur TFX. Voici leurs réponses !

Peux-tu te présenter ?

Comment comptes-tu t’y prendre pour retrouver ton « match parfait » ?

Quelle chanson symbolise le mieux l’amour selon toi ?

Qu’as-tu fait de plus incroyable en amour ?

ANISSA

1. Je m’appelle Anissa, 24 ans, je vis sur Paris et j’évolue dans le milieu artistique et musical. Dans la vie, je suis quelqu’un de déterminée.

2. Pour trouver mon match parfait, je vais essayer d’apprendre à connaître tout le monde. Comme dans la vie, je vais improviser !

3. « Why I love you » de MAJOR est la chanson qui symbolise le mieux l’amour.

4. En amour, je n’ai jamais rien fait d’incroyable car je ne me suis jamais investie dans une relation amoureuse.

MAISSANE

1. Je m’appelle Maissane, 23 ans, je suis marseillaise. Etudiante en école d’ingénieur informatique, spécialisée en cyber sécurité, dans la vie, je suis très vive avec beaucoup d’énergie !

2. Pour trouver mon match parfait, je vais me fier à mon instinct et aux mathématiques en faisant des calculs de probabilités sur mes matchs potentiels !

3. La chanson qui symbolise le mieux l’amour est « Tchikita » de Jul (rires).

4. Ce que j’ai fait de plus incroyable en amour a été de pardonner une bonne quinzaine d’infidélités.

MELANIE

1. Je m’appelle Mélanie, 26 ans, je viens de Lyon. J’ai fait plusieurs émissions de télé-réalité. Je suis une nana mortelle avec un gros caractère de feu mais aussi un petit cœur très sensible et fragile !

2. Pour trouver mon match parfait, je vais analyser chaque comportement, chaque parole et chaque réaction des garçons célibataires. Si le regard d’un des garçons me fait des papillons dans le ventre, c’est certain, ça sera lui mon match.

3. La chanson qui symbolise le mieux l’amour est « When a man loves a woman » de Percy Sledge.

4. La chose la plus incroyable que j’ai faite par amour était de faire confiance à un homme... pour qu’il finisse par me briser mon petit cœur… Alors plus jamais !

KELLYN

1. Je m’appelle Kellyn, 21 ans, j’habite à Monaco. J’étudiais dans une école de mode avant de devenir influenceuse. Dans la vie, je suis très positive.

2. Pour trouver mon match parfait, je compte rester naturelle et communiquer avec tout le monde. Je vais analyser les attitudes et comportement de tous.

3. « Best Part » de Daniel Cesar est la chanson qui symbolise le mieux l’amour.

4. Je n’ai jamais rien fait d’incroyable par amour. J’ai fait de belles choses, oui, mais jamais des choses folles.

CARLA

1. Je m’appelle Carla, 19 ans, je viens de Nice. Dans la vie, je suis joyeuse et tout le temps de bonne humeur mais j’ai quand même un petit côté peste. Je n’ai pour l’instant pas de travail, je suis la plupart du temps avec mes copines.

2. Pour trouver mon match parfait, je compte y aller vraiment au feeling. Étant très difficile, j’ai tout de même peur que ce soit compliqué pour moi de le trouver.

3. La musique qui représente le plus l’amour est « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion.

4. La chose la plus folle que j’ai faite par amour a été d’accepter de vivre avec mon premier amour. Nous avons pris un appartement ensemble alors que j’étais encore jeune.

EVA

1. Je suis Eva, 23 ans, je suis de Bastia en Corse. Mes racines sont toujours en moi mais j’ai toujours voulu partir. Je suis venue sur Paris il y a 4 ans sur un coup de tête pour faire une école renommée de théâtre et cinéma. J’ai été diplômée et en parallèle, je suis modèle. J’ai fait de nombreux clips, shootings, défilés pour des marques de vêtements.

2. Pour trouver mon match parfait, je vais discuter avec tous les célibataires de la maison et les tester en leur posant tout un tas de questions. Ensuite, je vais observer leur comportement en général, leurs discussions avec les autres célibataires, ce qu’ils font dès qu’ils se lèvent, ce qu’ils aiment faire ou ne pas faire. J’analyse beaucoup les autres.

3. Il y a 3 chansons qui symbolisent le plus l’amour : « L’amour brille sous les étoile » du Roi Lion. Elle représente l’amour innocent et pur lorsqu’on est enfant ; « I will always love you » de Whitney Houston qui représente la promesse d’aimer une personne toute une vie ; et enfin « Furtunatu », un chant corse qui est la chanson de mes racines. Mes parents l’écoutaient lorsque j’étais petite.

4. Un jour, je me suis cachée dans le coffre de la voiture de mes amis pour qu’ils aillent voir mon ex, qui m’avait bloquée de partout. Ils lui ont dit qu’ils avaient une surprise. Je suis alors sortie du coffre… mais il s’est enfui !

LEA MARY

1. Je m’appelle Lea Mary, 22 ans, je vis entre Annecy et Miami. Dans la vie, je suis influenceuse.

2. Pour trouver mon match parfait, je vais apprendre à connaître tout le monde et voir quels sont les points communs que je peux avoir avec les garçons célibataires.

3. La chanson qui symbolise l’amour est « Always remember us this way » de Lady Gaga.

4. En amour, ce que j’ai fait de plus incroyable… je n’en ai aucune idée !

ORELIE

1. Je m’appelle Orélie, 25 ans, je vis entre Paris et Tel Aviv. Animée depuis mon plus jeune âge par l’envie de découvrir le monde, j’ai commencé très tôt à voyager et à rencontrer des personnes de tous les horizons. Mon père et mon métier qui est la gemmologie, m’ont permis de voyager et d’étudier à Shanghai. Depuis, je ne cesse de voguer à travers les continents !

2. Ouverte d’esprit et avide de nouvelles expériences, je cherche l’amour, le vrai ! Le mec qui sera à mes côtés sera un garçon ouvert, drôle et surprenant ... L’ennui ? très peu pour moi ! Pour trouver mon match parfait, je vais observer tous les garçons et les tester ... Un garçon pas drôle ne pourra certainement pas me correspondre !

3. L’amour a été imagée par Grover Washington et son morceau « Just the two of us » : deux entités qui s’unissent pour ne former qu’un.

4. Par amour, j’ai menti pendant 4 ans à l’homme que j’aimais sur mon âge.

SAFIA

1. Je m’appelle Safia, 33 ans, je suis parisienne. Dans la vie, je suis coiffeuse. Et vous m’avez peut-être déjà vu dans une précédente aventure.

2. Pour trouver mon match parfait, je compte parler avec à peu près tous les garçons célibataires de la villa. Mon but est d’apprendre à les connaître puisque je veux trouver mon match !

3. Trois chansons symbolisent l’amour : « I will always love you », de Withney Houston, « Ce rêve bleu » du dessin animé Aladdin et « La vie en rose » d’Edith Piaf.

4. Ce que j’ai fait d’incroyable par amour a été de rejoindre par surprise mon copain de l’époque qui était en vacances avec ses amis.