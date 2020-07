10 couples parfaits, saison 4 : Interviews des 10 hommes célibataires

Nous avons posé 4 questions aux dix garçons célibataires de cette nouvelle saison de 10 couples parfaits bientôt sur TFX. Voici leurs réponses !

Peux-tu te présenter ?

Comment comptes-tu t’y prendre pour retrouver ton « match parfait » ?

Quelle chanson symbolise le mieux l’amour selon toi ?

Qu’as-tu fait de plus incroyable en amour ?

ADRIEN

1. Je m’appelle Adrien, tout le monde m’appelle « AD ». Je viens de Paris. Je suis un garçon de 25 ans, 1m86, sec et musclé. Je suis auto-entrepreneur, businessman dans le monde du fitness et je vis de ma passion.

2. Pour trouver mon match, je vais user de mes charmes de séducteur pour parler à toutes les filles. Je vais creuser un maximum car je suis là pour gagner les 200 000 euros. Compétiteur dans l’âme, l’important est de gagner. Je viens aussi dans l’aventure pour repartir avec la femme de ma vie. Ça fait 586 jours que je suis célibataire et que j’enchaîne les conquêtes. Il est temps de trouver l’amour.

3. La chanson qui symbolise l’amour à mes yeux, c’est « L’hymne à l’Amour » d’Edith Piaf.

4. Pour me faire pardonner, j’ai écrit une lettre tous les jours pendant 1 mois et demi que j’allais déposer tous les matins sous le paillasson de ma copine.

BRYAN

1. Je m’appelle Bryan, 22 ans et je suis franco-américain. J’habite entre Los Angeles et Paris et je suis le frère de Seby Daddy. Influenceur, je pense avoir ma propre philosophie de vie : j’aime les bonnes énergies, « la good vibe ».

2. Pour trouver mon match parfait, la communication sera très importante. Je vais essayer de comprendre l’autre, qui peut m’apprendre à mieux me connaître moi-même. Et en me connaissant mieux moi-même, j’apprendrai à savoir qui est mon match parfait.

3. « Just the two of us » de Grover Washington JR symbolise le mieux l’amour.

4. Ma copine m’avait quitté à cause de la longue distance entre nous et on ne se faisait pas confiance. J’étais à New York, elle était à Paris. Le lendemain de la rupture, j’ai fait New York-Paris et j’ai sonné à sa porte pour la reconquérir.

MARIN

1. Je m’appelle Marin, 29 ans, je vis entre le Sud de la France, Los Angeles et le Costa Rica. Dans la vie, je joue au poker en ligne et je conseille les gens sur leurs relations.

2. Pour trouver mon match parfait, je compte croiser les informations données au matchmaker et poser les bonnes questions à chacune des célibataires !

3. La chanson qui symbolise le mieux l’amour est « Comme un boomerang » de Serge Gainsbourg.

4. La chose la plus incroyable faite par amour a été de ne pas essayer de récupérer mon ex-copine une énième fois. C’est ça pour moi le vrai amour : vouloir voir l’autre heureux, même si ce n’est pas avec moi.

ALCARAZ

1. Je m’appelle Anthony Alcaraz, je viens du Sud de la France et j’ai 23 ans. J’ai toujours été passionné par l’univers du monde artistique. En étant passé par le mannequinat, le cinéma, la musique et la télé-réalité, je prends un peu la route que j’ai toujours rêvée.

2. Pour trouver mon match parfait, je compte me fier à mon instinct et essayer de voir qui me ressemble le plus. Il faut que mon match me corresponde intérieurement, plus que physiquement.

3. « The Morning » de The Weeknd est la chanson qui symbolise le mieux l’amour.

4. Par amour, j’ai organisé un dîner privé dans le désert pour l’anniversaire de ma copine.

SEBDADDY

1. Je m’appelle Seb et j’habite entre Miami et Paris. J’ai grandi entre la France et New York. Vous m’avez sûrement vu dans plusieurs émissions de télé-réalité.

2. Avant tout, je viens dans cette aventure pour trouver l’Amour. Et ensuite, je chercherai mon match parfait.

3. La chanson qui symbolise le plus l’amour est « My heart will go on » de Céline Dion du film Titanic.

4. Par amour, la chose la plus incroyable que j’ai fait a été de vendre ma doudoune de luxe afin d’offrir un smartphone à ma copine. J’avais 14 ans.

ALLAN

1. De Marseille, je m’appelle Allan Guedj, 22 ans, je suis le cousin de Kevin. Je suis serveur en boîte de nuit. Dans la vie, je suis quelqu’un de joyeux !

2. Ma stratégie pour trouver mon match parfait est de parler à un maximum de fille en un minimum de temps afin d’apprendre à les connaître et cibler rapidement celle qui peut être mon match.

3. La plus belle chanson d’amour, c’est « Señorita » de Jul.

4. Je n’ai jamais fait de chose incroyable par amour pour la simple raison que je ne pense pas encore être tombé amoureux.

KHEPHREN

1. Je m’appelle Khephren, 28 ans, je suis parisien d’origine mais je vis désormais sur Bordeaux. J’ai fait tous les boulots : de la banque à animateur sportif en passant par la pâtisserie. Aujourd’hui, je fais du mannequinat.

2. J’aime le challenge. Trouver mon match parfait, je le vois comme un véritable défi : une sorte de « Qui est-ce ? ». J’ai une capacité d’analyse assez rapide, je compte là-dessus ; je ferai par élimination. J’ai aussi donné quelques critères physiques, même si j’y accorde moins d’attention. Ce qui compte vraiment, c’est un ressenti, une alchimie, un feeling. Je compte communiquer avec toutes les célibataires et faire sauter les barrières.

3. La chanson « My heart will go on » de Céline Dion du film Titanic m’a touché.

4. Par amour, j’ai su pardonner.

ANTHONY

1. Je m’appelle Anthony, 27 ans, je vis à Cannes. Je suis à la tête de plusieurs sociétés dans l’alimentaire, dans l’événementiel et des animations pour enfants. Mon but dans la vie et sur lequel je mets un point d’honneur, c’est d’aider les enfants malades & handicapés.

2. Pour retrouver mon match, je vais beaucoup discuter afin d’apprendre à connaître les personnes car j’adore échanger avec les gens. Chez les célibataires, je vais chercher leurs priorités dans la vie et voir si elles sont compatibles avec les miennes et je vais tester la complicité que je peux avoir avec elles.

3. « Perfect » de Ed Sheeran est la chanson qui symbolise le mieux l’amour.

4. Après une dispute, ma copine de l’époque souffrait trop d’être à côté de moi et de me croiser. Elle a donc décidé de partir à l’autre bout du monde. Sans rien lui dire, j’ai pris des billets sur le même vol et je me suis pointé à l’embarquement.

KRYS

1. Je m’appelle Krys, 23 ans, j’habite à Bordeaux. Je suis professeur de danse et danseur professionnel. Je travaille également dans des bars.

2. Pour trouver mon match parfait, je vais rester moi-même car mon match doit me correspondre. Je vais également parler à toutes les célibataires pour voir laquelle pourrait le plus me correspondre et celle avec qui j’ai le plus de feeling.

3. Toutes les chansons de Bob Marley symbolisent l’amour ! Le message qu’il véhicule est plein d’amour.

4. La chose la plus incroyable que j’ai fait par amour, c’est de pardonner une tromperie. C’était la première et unique fille que j’ai aimé de ma vie.

VINCENT

1. Je m’appelle Vincent, 23 ans, je vis en région parisienne. Dans la vie, je suis promoteur, organisateur dans l’événementiel sur Paris et à l’étranger.

2. Pour trouver mon match parfait, je compte faire confiance à mon sens de l’observation et mon aisance avec les rapports humains. Je cerne très vite les gens et je lis entre les lignes. Un simple regard me suffit pour connaitre vos intentions et le fond de vos pensées …

3. La plus belle chanson d’amour c’est « Vivo per lei » d’Andrea Bocelli, traduite par « Je vis pour elle ». Quoi de mieux pour exprimer son amour ? Frissons et émotions garantis.

4. Par amour, la chose la plus incroyable que j’ai faite a été de laisser ma copine conduire ma nouvelle voiture, en prenant le risque qu’elle la détruise. Car, j’ai énormément travaillé pour acheter ma première voiture, j’y tiens énormément, c’est ma liberté ! Quelle folle preuve d’amour !