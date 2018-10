10 couples parfaits – Sélim passe la nuit avec Mia, Mélanie et Inès exclues du date challenge… Les 5 infos à retenir de l’épisode 18

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

1) La belle surprise d’Ilan à Hilona pour son anniversaire

Décidément, Ilan est prêt à tout pour combler sa belle. Après avoir accepté de répondre à toutes ses demandes dans la villa, il lui a organisé une soirée d’anniversaire dans un restaurant. "C’est le plus beau cadeau d’anniversaire qu’on pouvait me faire", confie la jolie brune. Et cerise sur le gâteau, Max et Anatassia ont quitté leur lune de miel pour être présents ! La jeune femme a même reçu des cadeaux la part de tous les candidats, un bracelet et un collier avec l’inscription ‘Together forever’ (Ensemble pour toujours).

2) Mélanie s’excuse auprès de Tony

Après sa violente altercation avec Inès, Mélanie sait qu’elle a baissé dans l’estime de son petit ami Tony. Pendant la soirée d’anniversaire d’Hilona, elle décide donc de prendre le jeune homme à part et de lui présenter ses excuses. "Je sais que c’est un tue-l’amour et que c’est pour ça que je me fais tout le temps quitter", révèle Mélanie. Tony pardonne sa chérie mais préfère la prévenir : elle est en "période d’essai" et doit encore faire des efforts. Va-t-elle tenir parole ?

3) Sélim passe la nuit avec Mia

Les deux candidats se tournent autour depuis quelques jours. Ils se sont même éclipsés pendant la fête d’anniversaire d’Hilona afin de se mettre à l’écart du groupe. Le lendemain matin, c’est Jessica qi découvrent que Sélim a dormi dans le même lit que Mia. "On était dans la chambre des garçons mais on était super mal installés parce que son lit est cassé. Et ça c’est vrai, ce n’est pas une excuse ! On a donc décidé de monter en haut pour papoter. On a discuté et on s’est endormi, c’est tout", explique la jeune femme. Bientôt un nouveau couple dans la villa ?

4) Gros clash entre Mia et Marilou

À peine réveillée, Mia est prise à partie par Marilou. La petite amie de Sergio est très énervée parce que Mia lui a pris sa couette pour la donner à Sélim. Résultat, elle s’est retrouvée sans couverture pour dormir. "Jamais je ne me permettrais de faire des choses comme ça", lâche-t-elle excédée. Une énorme dispute éclate entre les deux jeunes femmes, tant et si bien que Mélanie et Jessica sont obligées de les séparer.

5) Mélanie et Inès sont exclues du date challenge

Cette semaine, ce sont Max et Anatassia qui ont formé les binômes pour le Date Challenge. Mais Elsa Fayer a fait une annonce choc sur la plage : Mélanie et Inès sont exclues du jeu. En cause ? Le comportement violent de la veille. Elles entraînent dans leur chute leurs partenaires, Tony et Jérémy.