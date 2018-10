10 Couples parfaits : Stratégie ratée, jalousie et clash : les 3 infos à retenir de l’épisode 21

Par M.M. | Ecrit pour TFX |

1) Illan se rapproche de Noée

Après avoir rompu avec Hilona, Illan continue de se rapprocher des autres filles de la villa. Et sa prochaine proie n’est autre que Noée. Si cette dernière est très attachée à Nicolas, elle ne semble pas insensible au charme du beau brun malgré ses réticences. Mais Illan ne compte pas baisser les bras : « Plus elle est difficile, plus je vais essayer de l’avoir », a ainsi confié le jeune homme.

2) Une cérémonie placée sous le signe de la stratégie

L’événement marquant de cet épisode est la quatrième cérémonie : « On est à mi-parcours, il est temps d’avancer », a expliqué Nicolas aux autres candidats. Pour ce rendez-vous en présence d’Elsa Fayer, les garçons ont établi une stratégie mais malheureusement leur plan a échoué : Jonathan a choisi Marilou alors que Tom devait être son partenaire. Résultat, toute la stratégie des garçons est tombée à l'eau.

3) Un bilan catastrophique pour le jeu

Tous les garçons ont choisi leur partenaire :

Tony et Daisie

Jonathan et Marilou

Selim et Mia

Lorenzo et Celia

Sergio et Hilona

Tom et Inès

Nicolas et Jessica

Seule Mélanie n’a pas été choisie par les garçons de l’aventure. Elle se retrouve donc sur le banc des célibataires pour cette cérémonie. A l’issue de cette dernière, 3 faisceaux lumineux ont été allumés : « Un bilan catastrophique à tous les niveaux », a lancé Hilona. Effectivement, les candidats n’ont pas réussi à démasquer d’autres combinaisons gagnantes pour la suite du jeu.