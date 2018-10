10 Couples parfaits – Tony se rapproche de Mélanie, Sélim tombe de haut avec Mia… les 5 infos à retenir de l’épisode 22

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TFX |

1) Mélanie et Hilona organisent un speed-dating

La quête des matchs parfaits est compliquée pour nos candidats. Lors de la dernière cérémonie, ils n’ont trouvé que trois matchs parfaits. La stratégie mise en place par les garçons n’a pas été respectée par Jonathan, ce qui a tout faussé. Hilona et Mélanie ont donc mis en place un speed-dating pour aider les candidats à se discuter… Et peut-être trouver leur match parfait !

2) Tony revient vers Mélanie

Visiblement, l’histoire entre Tony et Mélanie n’est pas complètement terminée. Mélanie a du mal à oublier son ex petit ami tandis que le jeune homme découvre un nouveau visage de sa belle, loin des tensions et des conflits de la villa. "Est-ce que je te manque ?", demande le beau brun. "Un petit peu", finit par avouer la principale intéressée. Les deux tourtereaux vont-ils bientôt se remettre ensemble ?

3) Hilona et Illan se disputent

Hilona ne supporte pas de voir Illan se rapprocher de Noée sous ses yeux à la piscine. Pour elle, c’est un "manque de respect" de la part de son ex boyfriend mais aussi de Noée. Elle décide donc de mettre les choses au clair avec le jeune homme. De son côté, ce dernier compte bien séduire la jolie blonde – qu’il a choisie lors de la dernière Cérémonie des couples.

4) L’assemblée des garçons

Cette semaine, les garçons se sont tous réunis pour sélectionner qui partira en date privé. Après un débat mouvementé, ils se mettent d’accord pour envoyer Sélim et Hilona boire un verre dans un endroit romantique. Le duo sera-t-il testé en Love Machine ?

5) Gros clash entre Illan et Sélim

Pendant l’assemblée, Illan apprend à Sélim que Mia ne partage pas ses sentiments. Lors de son date avec la jolie Belge, celle-ci aurait dit que Sélim serait "une coquille vide". Des propos très durs à entendre pour le jeune homme, qui doute de la sincérité de celle qui fait battre son cœur, surtout de la part de son ennemi juré. Alors, qui dit la vérité ? Réponse dans le prochain épisode de 10 Couples parfaits.