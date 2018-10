10 couples parfaits : Un clash éclate entre Mélanie et Inès, les 5 infos à retenir de l’épisode 17

Par M.M. | Ecrit pour TFX |

1) Nicolas et Noée, les explications

Après une altercation lors de la cérémonie des couples, Nicolas et Noée n’arrivent plus à communiquer. La jeune femme a été blessée par les propos de Nicolas même si ce dernier semble regretter d’avoir été aussi brutal dans ses déclarations : « Le fond je le pense toujours, mais c’est la forme, a ainsi confié le célibataire aux autres candidats. J’ai été dur envers elle. J’ai énormément de respect pour les filles, si je l’ai peinée et mise dans une situation délicate, je le regrette. » Mais malgré des explications, le couple semble toujours en froid.

2) Hilona célèbre son anniversaire

Cet épisode est marqué par l’anniversaire d’Hilona. Pour ce jour spécial, elle a décidé de mettre à l’épreuve son compagnon Illan. Le jeune homme doit répondre à toutes ses demandes. Il a ainsi accepté de faire quelques efforts pour faire plaisir à sa belle.





3) Selim de plus en plus proche de Mia

Visiblement sous le charme de Mia, Selim espère passer un nouveau cap dans cette relation. Intimidé par la jeune femme, Selim veut tisser des liens avec elle, à l’abri des regards indiscrets. Le jeune homme est persuadé d’avoir trouvé son match parfait, mais la candidate est plus réservée : « L’assemblée c’est pour envoyer deux personnes qui ne se connaissent pas en date, ce n’est pas le cas de Selim et moi »





4) Tom et Marilou partent en date privée

C’est l’heure pour Tom et Marilou de partir en date. Ils ont été choisis pour un rendez-vous privé. Le jeune homme est très heureux d’être seul aux côtés de la belle : « Je suis très content, physiquement elle me plait beaucoup, elle est simple, elle a beaucoup de classe », a-t-il confié. Malgré sa relation amoureuse avec Sergio, Marilou pense que Tom pourrait être son match.





5) Inès et Mélanie, le clash !

Rien ne va plus entre Inès et Mélanie. Les deux femmes se livrent une véritable bataille : « Je sais pourquoi je suis venue ici, dans un but bien précis, pour trouver l’amour et l’argent. Malheureusement, je n’ai pas eu de coup de cœur, donc je suis plus concentrée sur l’argent. Je suis bien décidée à gagner ma place », a ainsi confié Inès. Et lors d'un jeu organisé par les autres candidats, tout a dégénéré entre elles. Elles auraient même échangé quelques coups...