AVANT PREMIÈRE - 10 Couples Parfaits, nouvelle saison : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

Une nouvelle saison de "10 Couples Parfaits" arrive le Lundi 17 août sur TFX. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Avant-première MYTF1 Premium

La saison inédite de 10 Couples Parfaits arrive sur vos écrans, le Lundi 17 août sur TFX. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

Au programme

Ils sont jeunes, séduisants, possèdent de fortes personnalités. Certains de leurs visages sont d’ailleurs familiers puisqu’ils ont déjà cherché l’amour à la télévision, en vain... Aujourd’hui, tous s’en remettent au matchmaker pour trouver, à leur tour, leur match parfait ! Parmi eux : Seby Daddy, Alcaraz, Adrien ou encore Allan, Bryan et Marin chez les hommes et Dita, Anissa, Kellyn, Mélanie ou Maissane chez les femmes.

Une chose est sûre, tous les célibataires ont un point commun : ils sont nuls en amour. Après de multiples échecs sentimentaux, ils ont décidé de faire confiance à la science pour les aider à trouver le grand amour. Et pour la première fois, ce grand amour sera juste sous leurs yeux.

Comment vont se passer les retrouvailles entre Alcaraz et Kellyn, couple explosif récemment séparé, ou Seby Daddy et ses deux ex Eva et Lea Mary ? Parviendront-ils à oublier leurs histoires passées et mettre leur jalousie de côté en voyant leur ex ? Sauront-ils écouter leur cœur et faire les bons choix ?

10 Couples Parfaits, nouvelle saison à partir du Lundi 17 août à 18h sur TFX