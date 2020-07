Elsa Fayer : "Cette nouvelle saison démarre à 100 à l'heure"

Pour la quatrième année, Elsa Fayer guide des célibataires vers le chemin de l’amour… et celui de 200 000 euros ! Mais cette nouvelle saison s’annonce pleine de nouveautés et de surprises. Interview.

Pour la première fois, vous accueillez d’anciens candidats de télé-réalité parmi les célibataires…

Effectivement, les téléspectateurs découvriront des candidats anonymes, mais aussi un certain nombre de visages qui leur sont familiers, à l’image d’Alcaraz ou Allan Guedj. La dernière saison a rencontré un beau succès puisque nous étions leader TNT et 4è chaîne nationale auprès des jeunes (15-24 ans et 15-34 ans) et du public féminin. Pour cette quatrième année, nous voulions apporter des surprises et des nouveautés, notamment grâce à des éléments mécaniques et des enjeux un peu différents. La présence de ces candidats un peu particuliers y participe grandement.

Ils connaissent l’univers de la télévision. En quoi cela les différencie-t-il ?

Parmi eux, certains se connaissent déjà, ce qui va évidemment provoquer des interactions et des réactions inattendues, être un avantage… ou pas ! A chacun de gérer sa partie au mieux et de trouver son match parfait. Mais quoi qu’il en soit, intégrer des candidats connus n’a aucune incidence sur la mécanique ni sur la finalité du programme. Ils sont sur un pied d’égalité : ils jouent ensemble et gagnent ou perdent tous ensemble. Cette émission mélange amour et stratégie. Certains viennent clairement pour le jeu et gagner 200 000 euros ; d’autres arrivent avec l’envie de trouver l’amour. Mais il se peut que certains changent d’objectif en cours de route ! Pour ma part, je les aborde tous de la même manière. Je m’adresse à des célibataires qui cherchent l’amour et veulent faire le point sur leurs sentiments et leurs relations passées. Qu’ils aient participé à d’autres émissions auparavant ne change rien.

Quelles sont les autres nouveautés ?

Il y en a beaucoup ! Evidemment, nous avons conservé les piliers du jeu connus et appréciés des téléspectateurs, à savoir les date challenge, la love machine ou encore la cérémonie des couples. En revanche, cette année, les célibataires disposent d’un écran cœur qui fonctionne en interaction avec eux dans la maison et diffuse des annonces surprises tout au long de l’expérience. L’idée est de leur permettre de faire des rencontres et de se poser les bonnes questions. A chaque fois que l’écran cœur délivre un message, une love alarme se déclenche pour que les candidats se réunissent. Il leur fera différentes propositions pour les stimuler et les sortir de leur zone de confort. Autre nouvel élément fait pour les bousculer : la roue du destin qui s’activera à des moments stratégiques. Elle les enverra par exemple en date, formera des binômes inattendus… Ce sont des nouveautés importantes parce qu’elles auront une incidence sur le jeu, engendreront des remises en question et apporteront des rebondissements de taille. D’autre part, les célibataires qui trouvent leur match partiront directement en lune de miel et ne reviendront pas dans le jeu par la suite.

La love room évolue également…

Oui, les téléspectateurs vont découvrir une love room 2.0 ! Ce sera l’un des éléments clé de cette nouvelle saison. Auparavant, c’était un endroit où les célibataires pouvaient avoir un tête-à-tête loin des yeux des autres membres de la villa. Cet espace, qui garde cette spécificité, sera également équipé d’un écran avec des stimuli pour provoquer des conversations. Ses occupants seront amenés à se faire des déclarations, des confidences... Il sera le lieu de beaucoup d’émotion.

Après 3 années en Espagne, vous vous êtes envolés vers la République Dominicaine…

C’était magnifique ! Nous étions vraiment dans un environnement propice à l’amour, entourés de cocotiers, sable blanc et mer turquoise. Je pense que cet éloignement géographique, loin de leur quotidien et de leurs proches, a apporté beaucoup à la déconnexion des célibataires. Je les ai trouvés différents grâce à ce lieu de tournage.

La saison précédente, vous aviez déclaré que les candidats avaient mis du temps à entrer dans le jeu. Qu’en est-il cette fois ?

Chaque édition est différente puisqu’elle dépend des nouvelles personnalités qui la composent. Lorsque je repense au début de cette saison, je peux vous dire qu’elle démarre à 100 à l’heure. J’ai le sentiment qu’ils sont globalement entrés plus vite dans le jeu car certains ont eu la surprise de retrouver des célibataires qu’ils connaissent déjà, parfois même des ex ! Mais ex ne veut pas dire match parfait ! A chacun de sortir son épingle du jeu et de faire le tri dans ses sentiments. Ces retrouvailles peuvent compliquer les choses. Cette année par exemple, deux frères vont jouer ensemble : Bryan et son frère de Sebydaddy. Ils ont quelques années de différence et surtout ne savent pas que l’autre participe aussi à l’émission. Bryan va en plus avoir la surprise de retrouver son ex, Dita. Quant à Sebydaddy, il va en retrouver deux : Eva, une fille spontanée et drôle avec laquelle il a eu une jolie histoire, et Lea Mary, une vraie jalouse. En tout cas, je conseille aux téléspectateurs de ne pas rater les premiers épisodes qui donnent le ton de cette saison durant laquelle il va se passer énormément de chose.

Ressentez-vous toujours le même plaisir à animer cette émission après quatre années ?

Evidemment ! Je rencontre à chaque fois de nouvelles personnalités et je suis vraiment présente pour les aider à se poser les bonnes questions. Comme je ne connais pas les matchs, je joue en même temps qu’eux ! Ce programme est génial parce qu’il est surprenant : on pense avoir trouvé les bons matchs et on se trompe régulièrement. Je me remets très souvent en question. D’ailleurs, avec le temps, je n’ai pas vraiment l’impression d’être meilleure qu’au début ! En revanche, j’arrive à cerner les célibataires plus facilement.

Cette quatrième saison est-elle un bon cru ?

Absolument, car elle est bourrée de rebondissements et de surprises ! J’ai hâte que les téléspectateurs découvrent les nouveaux éléments mécaniques qui fonctionnent très bien et stimulent le jeu en donnant lieu à des moments inédits. Et pour la première fois, l’émission accueille des invités surprises : il s’agit des proches des célibataires. Pour réussir à trouver les dix matchs parfaits, il faut que les masques tombent. Le jeu pousse les candidats à se montrer tels qu’ils sont. La venue de ces proches accentue ce phénomène. Je pense aussi que les téléspectateurs vont être surpris en découvrant des personnalités très différentes de ce qu’ils imaginaient. C’est une très belle saison !