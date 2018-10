10 couples parfaits - Entre Marilou et Sergio, la tension monte !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TFX |

Dans la saison 2 de 10 couples parfaits, on assiste à de nombreux rebondissements. Tout de suite, le récap de 10 couples parfaits !

Comme chaque jour, l’émission réserve de nombreuses surprises. Et ce vendredi soir n’échappe pas à la règle. Dans l’épisode 11, Jonathan est toujours sous le charme de Mélanie et a décidé de la choisir lors de la cérémonie des couples. Avant qu’elle ne le rejoigne pour déposer leurs empreintes, Jonathan la reçoit avec de multiples compliments. Mais Mélanie n’est pas à l’aise du tout. "Tu accueilles qui, Beyoncé ? Je ne suis pas Beyoncé ! Tranquille…", s’amuse-t-elle.



Si Jonathan et Mélanie continuent à faire connaissance, Entre Marilou et Sergio, la tension monte. Alors qu’ils se sont officiellement mis en couple, Sergio a fait plusieurs compliments sur Mia. Marilou a très mal pris ces propos. Elle ne comprend pas comment il peut parler ainsi d’une autre femme qu’elle. Sergio lui rappelle qu’ils sont dans un jeu et qu'elle doit l'accepter. Si Marilou ne cautionne pas, il se pourrait bien que leur couple ne dure pas très longtemps.

C’est lors de la cérémonie des couples que les 21 célibataires vont découvrir combien de matchs parfaits ils ont trouvés. Pour rappel, lorsque les 10 faisceaux lumineux seront allumés, ils pourront remporter les 200 000 euros à se partager. Mais ce n’est pas pour tout de suite. Seulement trois lumières se sont illuminées. Un couple parfait a déjà été identifié : Max et Anastassia. Qui sont les deux autres matchs parfaits ? Beaucoup de combinaisons sont possibles....

