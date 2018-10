10 couples parfaits 2 : le premier bisou de Noée et Nicolas, Mélanie effrayée par le romantisme

Par C.A | Ecrit pour TFX |

Dans l’épisode 13 de 10 couples parfaits, Noée et Nicolas ont concrétisé leur relation avec un baiser lors d’une soirée romantique. Du côté de Mélanie et Jonathan, également en date de rêve, l’atmosphère est tout autre. La jeune femme, qui a récemment intégré l’aventure, aimerait que Jonathan cesse d’être intéressé par elle.

Nicolas et Noée : le bisou tant attendu

Depuis qu’elle a intégré l’aventure, Noée a craqué sur Nicolas. Et depuis, elle fait tout pour qu’il la remarque. Après un dîner romantique en tête à tête, le beau brun décide de sauter le pas et d’embrasser Noée. Cette dernière est sous le choc puisqu’elle ne s’y attendait pas du tout. "J’ai des papillons dans le ventre. Je suis toute contente, toute émue. J’attendais ce moment-là", confie-t-elle, visiblement aux anges.





Mélanie et le romantisme, ça fait deux

Mélanie et Jonathan sont condamnés à être ensemble pendant 24 heures. Le cadre est idyllique, pour un couple, et cela fait peur à la jeune femme. Et pour cause, cette dernière n’est pas du tout intéressée par Jonathan et aimerait quitter les lieux sur-le-champ. Mais elle ne peut pas. Alors, elle décide d’effacer toute trace de romantisme dans la pièce... Jonathan quant à lui, est bredouille.