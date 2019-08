Illan ne sait plus où donner de la tête, Anastassia sous le charme... 5 choses à retenir sur l’épisode 2

Premiers coups de cœur, premières tensions, premiers doutes… Vous avez loupé le deuxième épisode de 10 couples parfaits ? Petite séance de rattrapage.

Pour Anastassia, il n'y a pas de doute Tom est son match parfait

Depuis leur entrée dans la Villa de 10 couples parfaits, Tom et Anastassia sont très proches. Ils partagent même un point commun : une peluche à l’effigie de Simba du Walt Disney le Roi Lion. Entre eux, ça semble l’évidence. Ils profitent d’ailleurs de la première soirée dans la maison pour se confier l’un à l’autre. Et le coup de cœur est partagé. Cela ne fait pas de doute : ils sont matchs parfaits. "Pour être honnête, je pense que Max est mon match du jeu. A 100% et lui est sûr à 100%", lance Anastassia. Affaire à suivre donc.

Stella et Selim passent un moment en tête à tête dans le jacuzzi

Stella a l’opportunité de passer un moment en tête à tête avec un garçon de la maison dans le jacuzzi. Elle choisit Selim pour le plus grand plaisir du jeune homme, malgré le fait qu’il ait confié que son premier coup de cœur était Célia. Mais Stella a du mal à se lâcher. "Le contexte m’intimide, le fait d’être en maillot de bain… Je n’ai pas trop envie de lui montrer tout l’attirail tout de suite", lance-t-elle. Une pudeur que semble apprécier le jeune homme.

Lorenzo, le "looser de la drague"

Lorenzo, maladroit ? Pour Jessica, cela ne fait aucun doute ! Le jeune homme semble avoir jeté son dévolu sur la belle et souhaite savoir s’ils sont match parfait. Ni une, ni deux, il tente un rapprochement. Malheureusement, Jessica ne semble pas sensible à son charme et encore moins à son humour… "Lorenzo, je ne sais pas si il se fout de ma gueule. Je ne le comprends pas ce garçon, il est grave spécial. Je ne sais pas si je dois rire, pleurer. Il est vraiment bizarre", explique-t-elle. Et de lancer : "Lorenzo, c’est le looser de la drague". Pour Lorenzo aussi, les choses sont claires… "Je retiens juste que je ne te plais pas".

Entre Jonathan et Nicolas, le cœur de Noée balance

Pendant la soirée, Noée apprend à connaitre Jonathan. Le courant semble bien passer. "Il est mignon, il a l’air tout déstabilisé, moi qui pensait qu’il était sûr de lui. Il est surprenant ce garçon", lance Noée. Et de préciser : "Ca pourrait être un garçon que je recherche". Mais la jeune femme n’en oublie pas pour autant son premier coup de cœur. "Maintenant, il y a aussi Nicolas. On verra d’ici les prochains jours qui me plait le plus. Et celui qui met les bouchées doubles pour m’avoir".

Illan a un coup de coeur pour Célia... et Hilona

Depuis le début de l’aventure, Ilan ne sait plus sur quel pied danser. Pour le célibataire, les filles sont synonymes de tentation. S’il s’est d’abord rapproché de Célia et s’est assuré qu’elle n’irait pas voir ailleurs, il jette maintenant son dévolu sur Hilona. "Célia c’est fait, ma prochaine victime, c’est Hilona", lance-t-il. Au premier abord, cette dernière semble le trouver "trop prétentieux ". Reste à savoir comment Célia réagira lorsqu’elle apprendra l’attitude d’Illan. D’autant que la jeune femme n’arrête pas de le répéter, elle préfère Illan à Selim qui tente aussi de la draguer.