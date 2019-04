Lorine et Steevy sont-ils match parfait ? Le résumé de l’épisode 4

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Steevy officialise avec Lorine

Lorine et Steevy ont eu un coup de coeur dès le début de l’aventure. Après avoir gagné le premier date challenge, ils sont partis en date de rêve et sans surprise, c’est le duo qui a été choisi par les autres pour se tester les premiers en love machine. Mais mauvaise nouvelle : ils ne sont pas match parfait ! Pour les célibataires de la villa, cette annonce risque de bouleverser le cours de l’aventure. Steevy et Lorine vont-ils continuer à chercher leur match parfait ? Steevy tient à éclaircir la situation et décide d'embrasser Lorine devant tout le monde. Un comportement qui choque les autres habitants ...







Lorine va-t-elle quitter l'aventure ?

Très tôt dans l’aventure, Lorine s’est attirée les foudres des habitants par son comportement de “princesse”. Son début d’histoire avec Steevy n’a rien arrangé … D’autant plus que les deux ne sont pas match parfait et compromettent l’avenir du jeu. Lorine ne fait aucun effort et refuse de "s'ouvrir" à d'autres garçons. Les hommes de la villa ne sont pas tendres avec la nouvelle petite-amie de Steevy. “Elle me fout les boules cette fille,” balance Thomas. Exaspérée, Lorine décide de faire ses valises. “Je n’ai rien à faire là,” confie-t-elle à Mina. “C’est trop de comédie !” Pour le groupe, Lorine n’a pas réellement l’intention de partir et fait du cinéma. De son côté, Steevy tente de raisonner la jolie brune.







Opération séduction pour Marine

Hugo est bien décidé à trouver son âme soeur et il a jeté son dévolu sur Marine. “Pour moi, dans le groupe, tu es la plus naturelle,” lui confie Hugo. “J’ai 25 ans et je ne veux pas perdre mon temps,” explique Marine. Enzo lui, aime aussi beaucoup Marine mais cette dernière se méfie des vraies intentions du célibataire. “J’ai pas envie de me faire berner en fait,” lui explique la jeune célibataire. Du côté de Thomas et Chani, une attirance est aussi en train de naître …



Antoine sous le charme de Julie

Après le massage entre Seb et Julie, Antoine essaye de rattraper son " retard" !! Julie est complètement le genre de fille qui lui plaît et il compte bien lui faire savoir ! Il ne veut pas la laisser passer ! “Tu me troubles un peu beaucoup,” avoue le jeune homme. La jolie brune est très réceptive… A-t-elle déjà oublié Seb ? Affaire à suivre !







Dans le prochain épisode …

Dans l’épisode 5 de 10 couples parfaits, une dispute éclate entre Marine et Hugo. Antoine est très jaloux de savoir que Seb masse Julie. L’heure de la première cérémonie des couples a sonné ! Des révélations pendant cette cérémonie risquent de choquer certains habitants de la maison. “Plan dégonflage de la tête de Steevy” en action ...







10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1.