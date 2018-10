Max et Anastassia forment-ils un match parfait ? Réponse

Par M.M. | Ecrit pour TFX |

Un nouvel épisode de 10 Couples parfaits a été diffusé ce jeudi 4 octobre. L'occasion pour les téléspectateurs d'assister au résultat de la love machine entre Max et Anastassia. Forment-ils un match parfait ? Et bien la réponse est OUI ! Les deux candidats sont réellement faits l'un pour l'autre : "Je le savais depuis le début, j'avais raison, je suis trop heureux. C'est la délivrance", assure même Max, un grand sourire aux lèvres. Dans la villa, les autres candidats sont soulagés. Ils ont trouvé leur premier match : "Ça commence maintenant les gars", affirme Stella, visiblement ravie de cette première victoire dans le jeu.





Max et Anastassia sont donc prêts à entamer leur lune de miel et ainsi apprendre à mieux se connaître loin des autres célibataires. Mais avant, une autre fille doit tester sa comptabilité avec Max. Il s'agit de Mélanie qui risque de quitter l'aventure sans l'amour et sans l'argent. Si Max est aussi son match parfait, la jeune femme doit faire ses valises… "Je suis grave stressée, je suis bien dans cette maison, je n'ai pas envie de partir, il est trop tôt", confie Mélanie. Heureusement, elle n'est pas le deuxième match de Max. Un soulagement pour la jeune femme qui reste dans l'aventure !





Mais son retour n'est pas forcément bien vu des autres candidates. Mélanie est encore un danger pour elles puisqu'elle peut provoquer leur départ… Qui est le match de la redoutable jeune femme ? Réponse dans les prochains épisodes...