“Plan dégonflage de la tête de Steevy” en action ... Le résumé de l’épisode 5

“Tu pars en c***lles”

Elsa a proposé à Hugo de passer un moment privilégié avec une célibataire et découvrir peut-être, son match parfait. Hugo s’est trouvé quelques points communs avec Marine alors il décide de la choisir. Problème : cette dernière a eu un coup de coeur pour Enzo ! Piqué dans son ego, Hugo change subitement d’attitude avec Marine et une dispute éclate entre les deux. “T’as même pas de cerveau mon amie,” balance Hugo. Loin de se laisser intimider, Marine réplique. “Tu pars en c***lles. Tu parles trop mal,” le prévient Thomas.

Moment caliente entre Julie & Seb

Comme Hugo et Marine n’ont pas profité de leur moment à deux, Elsa propose à Julie et Seb de prendre leur place. Julie accepte de se faire masser mais dans sa tête, c’est à Antoine qu’elle pense. “Je vois que ça ne lui plaît pas trop et il me le fait ressentir,” confie la célibataire. De son côté, Antoine tente de cacher son agacement. “Voir la fille qu’on aime bien, se faire toucher par un autre, ça ne fait pas plaisir,” reconnaît ce dernier.







Ted & Charlène : Le BISOU

Ce soir, c’est la première cérémonie des couples. En choisissant Ted, Charlène surprend tout le monde. Ce dernier est très touché et décide de le faire savoir à sa prétendante pour la soirée. A la surprise générale, il l’embrasse !







Bilan de la première cérémonie des couples

Voici les matchs enregistrés ce soir :

Marine / Enzo

Chani / Thomas

Camille / Stéphane

Charlène / Ted

Inès / Ariel

Lorine / Seb

Mina / Kévin

Léna / Chine

Julie / Antoine

Emma / Hugo

Bilan : 1 faisceau lumineux : 1 match parfait identifié

Première assemblée dans l'épisode 6 de 10 couples parfaits

Dans le prochaine épisode dans 10 couples parfaits, une violente dispute éclate entre Steevy et Emma. Elle n'a pas supporté qu'il s'attaque au physique de Stéphane. Les habitants vont assister à la première assemblée de l'aventure.







