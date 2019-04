Premiers date challenge et date de rêve… Le résumé de l’épisode 3

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Steevy pris au piège

Le rapprochement Steevy/Lorine suscite de nombreuses interrogations au sein de la villa. Thomas décide de parler avec Steevy. Il veut connaître les intentions de ce dernier au sujet du jeu. “Je veux qu’il reste focus sur le jeu et l’argent,” confie Thomas. Qu’il se rassure, Steevy a bien l’intention de continuer à jouer. De son côté, Stéphane a lui aussi décidé de confronter Lorine. Cette dernière n’est pas prête à partager Steevy avec les autres filles de la villa ... Ce qui pourrait bien compromettre le jeu !







Premier date de rêve pour Julie/Seb et Lorine/Steevy

“A deux, c’est mieux ou pas” : L’heure du premier date challenge de l’aventure a sonné. L’esprit d’équipe va être mis à rude épreuve. Divisés en 5 binômes, les célibataires vont être accrochés en face à face et vont devoir traverser un parcours d’obstacles. Deux duos gagnants pour ce premier date challenge : Lorine/Steevy et Julie/Seb. Tous les quatre remportent le date de rêve qui va avec ! Direction une balade en voilier histoire d’apprendre à se connaître. Le courant passe très bien entre Julie et Seb et ils se trouvent même des points communs.







“Viens ma Rose, je vais faire Jack”

Steevy a décidé de jouer la carte du romantisme. Ambiance Titanic sur le bateau, ils rejouent la scène mythique de Leonardo Dicaprio et Kate Winslet. Lorine est séduite par les initiatives du célibataire.







Dans le prochain épisode ...

Dans l’épisode 4 de 10 couples parfaits, Lorine et Steevy se sont testés en love machine et prennent la décision de se mettre officiellement en couple ! Pendant ce temps, Julie se rapproche d’Antoine et Stéphane écoute aux portes. Il entend ses camarades parler sur lui et ce n’est pas tendre.







10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1.