Présentations officielles et premières tensions… Le résumé de l’épisode 1

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Ariel veut faire danser Inès

Ariel se décrit comme un coeur d’artichaut. “Si on me met 10 belles filles devant moi, mon coeur risque de s’emballer,” prévient le romantique. Venu accompagné de sa chère et tendre guitare, Ariel est un artiste et compte bien chanter des chansons d’amour à sa dulcinée. En attendant, c’est Inès qu’il promet de faire danser. La jeune femme semble déjà séduite. Alors, Ariel et Inès seront-ils le premier match de la saison 2 de 10 couples parfaits ? Affaire à suivre de très près ...







Chani a déjà trouvé son match parfait

Quelques minutes plus tôt, Ariel promettait de faire danser Inès. Maintenant, il avoue avoir flashé sur Chani et c’est réciproque. Lors de leur mini-prestation, Ariel avait trouvé que les paroles de Chani étaient très sincères et vraies. Les deux célibataires discutent en tête à tête pour faire plus ample connaissance. Lui est un chanteur, elle a toujours rêvé de chanter et ce ne sont pas leurs seuls points communs. “C’est moi au masculin,” confie Chani. “Je te connais déjà par coeur,” lui répond Ariel. Ils sont déjà sûrs d'eux : ils sont match parfait ! Problème : “Avec elle, je n’ai pas d’attirance. Je sais déjà qu’il n’y aura rien,” regrette Ariel.





Ça clash déjà dans la villa





“Quelqu’un a dit que j’avais pris le melon ?” Lorine balance sa première bombe dans la chambre des filles. La célibataire pense être déjà la cible de toutes les critiques et ne compte pas se laisser faire. En réalité, ce sont Ariel et Hugo qui sont derrière cette mascarade. A peine arrivés dans la villa, ils ont décidé de lancer des petites rumeurs afin de pimenter le jeu. Mais Lorine est tombée dans le panneau et cherche le ou la coupable. “Elle est malade elle,” s’agace Julie. Le ton monte entre les filles … “Je pense qu’elle a le seum," explique Lorine. L’aventure commence bien !









Dans le prochain épisode …





Steevy n’apprécie pas du tout voir Enzo se rapprocher de Lorine. Pendant la soirée, les deux garçons veulent des réponses : Qui Laurine préfère-t-elle ? Coup de théâtre : Léna doit renoncer définitivement à un garçon et ne pourra plus jamais être testé en love machine avec celui-ci. Un choix qui peut tout faire basculer. Entre Lorine et Julie, le torchon brûle. “La vie d’ma mère, tu vas goûter l’eau,” lui promet cette dernière.









10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1.