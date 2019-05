REPLAY - 10 Couples Parfaits : Antoine et Chani en date, Julie voit rouge… (Episode 24)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Marine et Enzo, MATCH PARFAIT ?

Marine et Enzo avait été envoyés en love machine après leur date. Le résultat vient de tomber ! Vont-ils partir en lune de miel ? Les habitants vont-ils avoir une déception de plus ?







Antoine et Chani en date, Julie voit rouge

A la villa, Chine organise un jeu pour tenter d’aller au delà des apparences. Il rédige le CV des garçons afin d’aider les filles à se reconnaître dans les perspectives de chacun. Un jeu qui révèle bien des surprises. Sur le papier, Julie est intéressée par Enzo. Le but du jeu est maintenant d’apprendre à se découvrir un peu plus. De son côté, Chani est complètement perdue mais elle ne va plus l’être pour très longtemps. Elsa arrive à la villa pour proposer à Chani un tête à tête avec un garçon qui pourrait être son match. Elle choisit d’apprendre à découvrir Antoine. Julie voit rouge !







Dans le prochain épisode...





10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1.