REPLAY - 10 Couples Parfaits : Antoine déclare sa flamme à Julie ! (Episode 38)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Mina et Julie ont remporté le date challenge. Elles ont décidé de partir avec Steevy et Antoine pour une activité wakeboard. Mina est au bout de sa vie, Steevy ne fait pas beaucoup mieux ! Antoine lui, se moque gentiment de Julie. Il faut dire qu’il est le seul à tenir plus de 10 secondes sur la planche. Une fois l’activité terminée, place aux confidences. Antoine en profite pour faire une vraie déclaration d’amour à sa belle : “Si je suis avec toi ici, c’est pour être avec toi après”.



Steeve/Mina ou Antoine/Julie ?

A la villa, il est temps pour les autres candidats de savoir qui sera envoyé en love machine à l’issue de ce date. Antoine et Julie, persuadés d’être un match parfait, aimeraient pouvoir le confirmer. Mais les habitants comptent bien suivre le pacte mis en place par les filles et envoyer Steeve se tester avec Mina. Le but étant d’envoyer rapidement Steeve en lune de miel, lui qui ne cesse de faire de l’anti-jeu. Les habitants ont voté et c’est Steeve et Mina qui se testeront en love machine ! Alors match ou pas match ? Réponse dans l’épisode de demain !



10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1