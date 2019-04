REPLAY - 10 Couples Parfaits - Antoine largué par Julie, Chine à l'écart...(Episode 10)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Antoine largué par Julie

Antoine et Julie se sont mis en couple, il y a quelques jours. Si le premier s'est vite emballé, la jeune femme veut prendre son temps. Dans la villa, certains pensent même qu'elle n'est pas très sincère. Mis au courant des rumeurs qui tournent autour de son couple, Antoine voit rouge et prend une décision radicale : quitter Julie ! Mais il veut frapper fort et attendre la cérémonie pour le faire en public... La jolie brune est mise au courant et s'empresse d'aller demander des explications à Antoine. L'arroseur arrosé...







Antoine est au plus mal ...

Julie a décidé de quitter Antoine. Ce dernier s'en veut d'avoir écouté les autres. Il n'aurait jamais dû envisager de quitter Julie, la seule fille qu'il sur-kiffe. Va-t-il essayer de reconquérir Julie ?





Ultimatum dans l'épisode 11 de 10 couples parfaits

Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits, les garçons ont décidé d'envoyer en date Kévin et Emma. Ce dernier lui pose un ultimatum : c'est soit lui, soit Stéphane. Julie et Antoine vont avoir une énième discussion sur leur relation.





10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1.