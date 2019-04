REPLAY - 10 Couples Parfaits - Antoine “trop love to love” pour Julie… (Episode 8)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Jalousie en cours de Flamenco

Les gagnants du date challenge ont le droit à un cours de flamenco particulier ! Chani, Thomas, Julie et Antoine ne sont pas encore prêts pour Danse avec les stars. Mais qu’importe, le but est de passer un moment sympa ensemble. Et pour la technique, ils peuvent compter sur la professeur de flamenco. D’ailleurs, Thomas a le droit à un petit cours privé, ce qui n’a pas manqué d’agacer Chani. De nature jalouse et possessive, la jeune femme n’apprécie pas beaucoup de voir son homme aussi proche d’une autre fille. Thomas lui, s’en amuse beaucoup !







Emma seule contre tous

Entre Lorine et Emma, ça n’a jamais été le grand amour. Mais aujourd’hui, alors que Steevy mène un débat collectif autour des possibles matchs, Emma s’agace et décide de le boycotter. Lorine montre (encore) les crocs pour défendre son nouveau boyfriend. Cette fois, les autres filles de la villa prennent la défense de Lorine face à Emma qui l’accuse de parler derrière son dos… Depuis quand elles apprécient Lorine ?







Antoine, le pot de colle !

Antoine est sous le charme de Julie depuis le premier jour et la veille, ils ont échangé leur premier baiser. Mais déjà, Julie émet des doutes sur l’avenir de leur relation. Elle trouve son prétendant beaucoup trop collant à son goût. “Moi je sais que je peux tomber amoureux,” a avoué Antoine. Julie a peur et le trouve trop “love to love”. Leur histoire a-t-elle vraiment une chance de durer ?







Rapprochements dans le prochain épisode de 10 couples parfaits

Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits, Chani et Thomas sont-ils un match parfait ? Antoine veut quitter Julie avant qu'elle ne le quitte… Attention aux dégâts !







10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1.