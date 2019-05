REPLAY - 10 Couples Parfaits : Ariel et Chani sont-ils match parfait ? (Episode 44)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Ariel + Chani = Match parfait ?

L’heure du verdict a sonné. Ariel et Chani, ça match ou pas ? L’écran de la love machine confime les doutes : c’est un match parfait. Les candidats exultent ! Les victoires se font tellement rares dans la villa… De leurs côtés, Léna et Thomas accusent un peu le coup. Ce match parfait offre un billet direct en lune de miel, à Ariel et Chani. Il est temps pour eux de dire au revoir à leurs camarades… Chani est en larmes. Depuis le début de l’aventure, la benjamine du groupe vit les choses très intensément. Quitter Thomas est un crève-cœur pour elle. Ce dernier tente de rester fort mais fait fondre l’armure au moment de lui dire au revoir…

Seb et Stéphane, maîtres du jeu

Trouver le match Chani/Ariel a donné des ailes aux habitants. Seb et Stéphane ont repris les duos formés lors des dernières cérémonies et ont fait des calculs. Ils sont certains des duos qu’ils proposent mais pour Mina, il est impossible qu’Hugo soit son match. Chine ne se voit pas non plus avec Charlène. Les discussions donnent lieu à des combinaisons surprenantes. Pour tenter de les aider, Elsa arrive à la villa pour proposer à Marine de partir en date. Qui sera l’heureux élu ? La réponse demain !

