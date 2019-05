REPLAY - 10 Couples Parfaits : Ariel chante, Camille déchante (Episode 33)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Ariel chante, Camille déchante

Pour beaucoup, il ne fait aucun doute que Mina et Seb sont match parfait. Partis ensemble en date aux côtés de Julie et Antoine, ils profitent de ce nouveau moment pour en découvrir un peu plus l’un sur l’autre. A la villa, cette situation amuse beaucoup Ariel et lui inspire même une chanson. Sur le thème musical de “Waka waka” de Shakira, il chante “Seb Mina Mina héhé, est-ce qu’ils vont matcher hé !” Camille elle, déchante ! Mais qu’elle se rassure, son petit-ami Seb ne s’éclate pas non plus avec Mina. Pourtant, les deux sont sûrs d’eux. Ils sont complémentaires et sont certains d’être match parfait.





Steevy et Lorine seuls contre tous

Alors qu’un atelier musique s’improvise dans le jardin, Steevy ne se sent pas à sa place. Il n’a toujours pas digérer les événements de la dernière cérémonie des couples. Il préfère s’isoler avec Lorine alors que le groupe est bien décidé à avancer coûte que coûte. De retour de leur date, Seb/Mina et Julie/Antoine confirment les soupçons de tous : ils sont certains d’être match parfait. Mais qu’ont décidé les célibataires ? En attendant de connaître la réponse, ils débriefent de leur après-midi dans le salon. Une vive dispute éclate alors entre Inès et Steevy !





Dispute et isolement dans l'épisode 34 de 10 Couples parfaits





