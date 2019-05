REPLAY - 10 Couples Parfaits : Ariel et Inès en date (Episode 36)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Steevy/Lorine seuls contre le monde

Réveil difficile en ce lendemain de cérémonie. L’ambiance ne cesse de se détériorer au sein de la villa. Le couple Steevy/Lorine est toujours à l’écart mais il se sent enfin prêt à faire table rase du passé. Lorsqu’ils présentent leurs excuses au reste des candidats, Marine n’est pas dupe. Dans la chambre des filles, elle organise une réunion pour contrer l’anti-jeu de Steevy et Lorine. Il est temps d’envoyer Steevy en love machine et de lui trouver son match.





Hugo sous le charme d'Inès

Hugo avoue apprécier de plus en plus, la compagnie d’Inès. Il veut lui organiser un petit tête-à-tête. Il assure à ses copains que cette fois, c’est différent et c’est plus sincère qu’avec Charlène. “Je me foutais royalement de sa gueule,” confirme le jeune célibataire.



Ariel et Inès en date

Avec deux faisceaux allumés à la dernière cérémonie des couples, la victoire semble très très loin. Alors les garçons décident une nouvelle fois, de faire avancer le jeu en allant discuter avec de nouvelles filles. Antoine veut apprendre à connaître Camille parce qu’il s’imagine qu’elle pourrait être son match. “Il est différent des autres comme mec. Il est vraiment mature et ça pourrait être mon match,” confie Camille. Une nouvelle piste intéressante à creuser ! Place à l’assemblée des filles ! Ces dernières ont décidé d’envoyer Inès et Ariel en date. Problème : Ariel sait que Chani est son match parfait. Mais le duo a décidé de le cacher aux autres habitants de la villa pour ne pas être envoyé en love machine puis en lune de miel. Ce date avec Inès lui permet donc de brouiller les pistes.





