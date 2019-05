REPLAY - 10 Couples Parfaits : "La bombe" signée Chani et Ariel (Episode 40)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Secret Jacuzzi

Elsa arrive à la villa pour proposer un tête-à-tête à Enzo avec la fille de son choix. C’est Charlène qu’il choisit pour un petit instant jacuzzi. L’occasion d’en apprendre un peu plus l’un sur l’autre. Charlène avoue avoir besoin d’un macho et cela plaît beaucoup à Enzo. Le match parfait semble se profiler… Mais quand le célibataire tente d’avoir un peu plus de la part de Charlène, c’est le malaise ! Si Charlène est prête à jouer le jeu pour trouver son match, elle est toujours amoureuse de Ted.

Lorine et Steevy toujours en train de comploter

Lorine n’a toujours pas digéré le pacte des autres habitants visant à envoyer Steevy le plus rapidement possible en lune de miel. Elle décide de lui proposer une nouvelle stratégie anti-jeu pour faire perdre le groupe lors de la cérémonie finale : “Faire en sorte qu’Antoine et Julie se mettent ensemble à la dernière cérémonie”. Mais attention, Chani rôde…





8ème cérémonie des couples





Enzo / Charlène

Antoine / Camille

Chine / Mina

Steevy / Marine

Hugo / Julie

Thomas / Léna

Seb / Lorine

Stéphane / Inès

Bilan : 3 faisceaux lumineux





Chani balance tout !





“La bombe de l’année” c’est Chani qui la sort, excédée par les révélations de Thomas. En effet, son petit-ami a réagi à certaines allusions de son collègue Ariel. Chani balance alors le plan qu’elle a imaginé avec ce dernier. Les deux pensent être match parfait depuis le premier jour mais ont décidé de le cacher aux autres. Le but ? Ne pas être envoyé en lune de miel loin de leurs amoureux respectifs. Les autres habitants sont sous le choc ! “Ariel se fout littéralement de notre gueule,” s’énerve Julie.





10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1