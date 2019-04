REPLAY - 10 Couples Parfaits - Chani dévastée, Marine en couple… (Episode 9)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Chani et Thomas sont-ils match parfait ?

Après le date de rêve, les célibataires ont décidé d’envoyer Chani et Thomas se tester en love machine. Alors match ou pas match ? Le résultat tombe et Chani est en larmes : “Je suis déboussolée. Ça me déprime que quelqu’un d’autre lui corresponde sur papier.” Thomas est touché de voir Chani dans cet état de choc. Dans la villa, les célibataires sont aussi décontenancés ! “On est des grosses merguez,” commente Ted. Chani est en larmes. “Je réagis trop avec mes tripes là,” confie-t-elle. Le résultat n’est pas facile à accepter mais il est là. Chani et Thomas ne sont pas match. La jeune femme est inconsolable.







Alerte Canard : Julie veut un bonhomme !

Antoine a dû mal à digérer les propos de Julie devant le reste du groupe. Il se pose des vraies questions sur l’avenir de leur relation. “Je veux un bonhomme,” réitère la jeune femme. Mais laisse-t-elle vraiment une chance à Antoine de lui montrer qui il est vraiment ? A la nuit tombée, c’est ensemble qu’ils décident de dormir… Mais le lendemain, tous pensent que l’homme se fait “manger” par Julie.







“J’ai des papillons dans les yeux”

Marine elle, est méfiante du côté Don Juan d’Enzo et n’a pas envie de se brûler les ailes. Mais aujourd’hui, elle semble vouloir lui laisser sa chance. Alors Ted et Charlène ont décidé de leur donner un petit coup de pouce en organisant un date de rêve à la villa. Pari réussi puisque les deux tourtereaux s’embrassent ! Un couple parfait est-il en train de voir le jour ?







Speed-dating à la villa

Emma et Kévin apprennent à faire connaissance. Au delà de leurs ambitions, ils se découvrent un point commun autour de la disparition de leur grand-mère. C’est l'événement qui a marqué leur vie. Steevy se découvre des points communs avec Julie et se livre à des confidences intimes… “Je ne le pensais pas comme ça et il pourrait être mon match,” confie Julie. A-t-elle percé la carapace de Steevy ? Antoine n’est pas serein et s'agace d’entendre Julie dire : “Pour le coup, il a de la poigne”. En coulisses, Antoine prépare un coup. Il veut plaquer Julie pendant la cérémonie. Mais attention, les murs ont des oreilles...







