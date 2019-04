REPLAY - 10 Couples Parfaits - Charlène infidèle ? Ted décide de rompre ! (Episode 13)

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Date Karting

Marine a remporté le date challenge et a décidé de partir avec Enzo. Elle a également la responsabilité de désigner un deuxième duo qui partira en date avec eux. Sous les applaudissements des autres habitants, Marine choisit Emma et Kévin. Il est temps pour les quatre célibataires d’apprendre à peu plus à se découvrir lors d’une sortie karting. Chacun des duos a déjà franchi le cap du baiser. Mais sont-ils pour autant un match parfait ?



Marine ou Franklin la tortue

“J’ai mis 10.000 ans avant d’avoir mon permis.” Au volant de son kart, casque sur la tête, Marine est en stress ! “Je me prends trop pour Schumacher mais je suis Franklin la tortue !” Enzo lui, est dans son élément. Kévin a battu Emma et gagne son pari : il a le droit à un bisou. Tout roule entre eux... Ce qui pourrait confirmer l’intuition des autres célibataires. Du côté de Marine et Enzo, la complicité est toujours au rendez-vous ! Ce petit tête à tête est aussi l’occasion pour eux, de revenir sur le nombre de conquêtes de Monsieur. 120 conquêtes à 22 ans, qui dit mieux ? Enzo se veut rassurant, il a envie de se poser ! Marine avoue être encore un peu sur la réserve. “Le principal, c’est que je suis bien. Le reste viendra avec le temps,” avoue la jeune femme.



“Remettre le couvercle” : traduction ?

Entre Antoine et Julie, la séduction revient progressivement… Steevy a d’ailleurs un trophée pour eux ! Celui du “Vous allez remettre le couvercle” -”Tu sais qu’on dit remettre le couvert ?” balance Antoine. Alors couvercle ou couvert ? Le débat est ouvert !







Bella Léna

Ariel a une surprise pour Léna : il lui a écrit une chanson sur la musique de “Bella” de Maître Gims. “Bella Léna” est sous le charme. “Je craquais déjà pour lui avant mais là, je suis scotchée,” avoue-t-elle. “J’ai des frissons, c’est magique !” commente Marine.



Charlène et Ted : c’est fini !

Thomas a rapporté d’étranges rumeurs sur Charlène à son petit-ami Ted. “A longueur de journées, elle caresse la joue de Thomas,” raconte Ted à Chani. Ce dernier est refroidi ! Ted doute de la sincérité de sa copine et Thomas pousse le vice à son maximum. “Next la et basta !”. Ted convoque Charlène pour une discussion… Le début de la fin ?











Love Machine

A la villa, les célibataires ont voté pour savoir quel duo parti en date, se testera ce soir, en love machine. Il s’agit d’Emma et Kévin ! Alors match parfait ou non ? La réponse dans l’épisode de demain !







10 couples parfaits 3 - Du lundi au vendredi, 17h50 sur TFX et en Replay sur MYTF1.